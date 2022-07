El sábado 16 de julio, Jennifer López y Ben Affleck se casaron sorpresivamente en Las Vegas, donde suelen darse este tipo de ceremonias repentinas. Los famosos tuvieron que hacer fila para obtener una licencia matrimonial y coincidieron con una pareja cuya historia se volvió viral en las redes sociales.

Muchas parejas deciden casarse de improviso en Las Vegas, la llamada capital mundial de las bodas. Airika Ruiz (31) y Demetrius Visaya (25) no fueron la excepción y emprendieron un viaje el sábado 16 de julio desde Victorville, California, hasta la famosa ciudad turística, de acuerdo con The Sun.

Ese mismo sábado, la pareja estaba celebrando los dos años de su hijo con una fiesta temática dedicada a Batman. Repentinamente, en medio de las celebraciones, ambos decidieron casarse y junto con sus familiares cercanos se dirigieron en sus autos hasta Las Vegas, luego de recorrer más de 280 kilómetros.

Airika y Demetrius llegaron alrededor de las 11:00 p.m. y, apenas bajaron de su vehículo, enrumbaron hacia la Oficina de Licencias de Matrimonio del Condado de Clark para obtener la licencia matrimonial, que le otorga validez.

El inesperado encuentro con JLO y Ben Affleck

En la fila ocurrió lo impensado. Airika se dio cuenta que detrás de ellos se encontraban nada menos que JLO y Ben Affleck. La artista estaba con un vestido blanco, mientras que el actor y director de cine lucía un atuendo informal.

“Fue una locura. No sé cómo explicarlo, ambos estábamos en estado de shock”, dijo Demetrius en entrevista con The Sun.

Luego agregó: “Al principio no le creí a Airika. Ella me dijo: ‘Oh, Dios mío, esos son Ben Affleck y JLo’, y yo dije: ‘Claro, sí, cállate’. Pero me giré para mirar y estaban literalmente parados allí a menos de un pie de distancia de nosotros”.

El novio le preguntó a López si se podían tomar una foto con ellos, pero Affleck se negó de forma cortés, pidiendo que respete su privacidad.

Batman, otra coincidencia “mágica”

Después de unos segundos, sin embargo, la pareja entabló una breve charla con los famosos e incluso le indicaron que momentos antes estaban celebrando la fiesta de su pequeño con la temática de Batman, el superhéroe de cómic. Lo curioso es que Ben Affleck interpretó a este querido personaje y Demtrius lo recordó.

“Les contamos la historia y dijeron que también se iban a casar”, indicó el hombre.

“Ben preguntó cuántos años tenía nuestro hijo... eso fue lo más loco porque nuestro hijo hizo que un imitador de Batman fuera a su fiesta de cumpleaños, y luego, antes de nuestra boda, conoceremos a Ben Affleck, quien en realidad interpretó a Batman”, enfatizó después Demtrius.

Tras obtener su licencia, Jennifer López y Ben Aflleck se casaron en Little White Wedding Chapel para compartir una ceremonia íntima, con un Cadillac convertible rosa y un autoservicio “Tunnel of Love”.

Jennifer Lopez compartió algunas imágenes exclusivas de su boda con Ben Affleck luciendo vestido blanco y velo. (Foto: On the JLo / Instagram)

