Si te topas con un caimán durante alguna excursión, lo más probable es que el pánico se apodere ti y pidas auxilio. Sucedió un hecho parecido hace poco más de una semana, en Florida, cuando una pareja tropezó con caimán en una ‘Caminata por la salud mental’. Sin embargo, hay personas en el mundo que tienen como mascotas a estos reptiles, sobre todo en Estados Unidos. En Nueva York, autoridades confiscaron a un caimán que habitaba en una vivienda junto a su dueño. El hombre ahora lucha por recuperar al animal, al que considera como su “hijo”.

Aunque te pueda parecer increíble, en algunos estados de Estados Unidos los caimanes pueden convertirse en mascotas de los ciudadanos, siempre y cuando se cumpla con una serie de normativas.

En los últimos meses del 2023, un aficionado de los Phillies acudió a un juego con su caimán, que es su mascota de apoyo emocional, pero las autoridades le denegaron la entrada. La historia dio la vuelta al mundo y generó un debate entre los usuarios de las redes sociales.

Esta semana, otro caso similar repercutió en la red. Albert, un caimán de 340 kg que habitaba en una casa de Hamburgo Nueva York, junto a su dueño Tony Cavallaro, fue confiscado por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) de Nueva York.

Dueño cuidó a caimán desde hace más de 20 años

De acuerdo con personal de DEC, el dueño del reptil, Tony Cavallaro, construyó una piscina en su vivienda para su mascota de poco más de tres metros y permitió que personas ingresen para que puedan acariciarlo, sin reparar en los riesgos.

Si bien tenía una licencia del Departamento de Conservación Ambiental para tener a Albert como mascota, las autoridades afirmaron que esta expiró en el 2021 y no lo renovó.

El caimán se encuentra actualmente con un cuidador autorizado y las autoridades indicaron que tiene problemas de salud (complicaciones en la columna y ceguera en ambos ojos).

Cavallaro se defendió de las acusaciones, afirmando que Albert no representa ningún peligro y no tiene problemas de salud graves. “No es peligroso. No estoy siendo inseguro con la gente”, dijo el hombre a The Associated Press.

Por el momento, el estadounidense realizó una petición formal para recuperar a su mascota, a quien considera como un “hijo” y cuidó desde la década de 1990.

“Soy el padre de Albert, eso es todo. Es como una familia para todos”, dijo a 7News.

Te recomiendo ver este video:

Un enorme cocodrilo atacó a un anciano pero este usó lo único que tenía para poderse defender, una sartén, regalándonos así un video viral que está en tendencia en estos momentos.