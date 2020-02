México | feminicidio | violencia de género | El asesinato y violación de Fátima, una niña de 7 años hallada el sábado 15 de febrero dentro de una bolsa de basura en Tláhuac, al sur de Ciudad de México, ha conmocionado al país y al mundo entero. Este crimen ocurre tras el salvaje feminicidio de Ingrid Escamilla y ha desatado una ola de protestas por la brutalidad e incremento de la violencia contra las mujeres en México.

El 11 de febrero, la familia de Fátima Cecilia Aldriguett Antón denunció su desaparición. Unos días después, el cadáver de la niña fue encontrado en bolsas de basura, desnudo y con signos de violencia. Tras investigaciones, las autoridades mexicanas señalaron como responsables del feminicidio de Fátima a Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

Caso Fátima: brutal asesinato de una niña que indigna México

Luego de dos días de búsqueda, ambos fueron detenidos en el ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, ubicado en el Estado de México. Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovana Cruz Hernández fueron capturados con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía local, indicó la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Tras este brutal crimen, que dejó horrorizado a todo México, muchos han pedido la aplicación de la pena máxima para los responsables. Pero ¿sabes quiénes son la pareja que acabó con la vida de la pequeña Fátima? A continuación, todos los detalles.

Fátima desapareció el 11 de febrero pasado. Una mujer se la llevó a la salida de su colegio, ubicado al sur de Ciudad de México. La niña fue hallada muerta días después (Foto: EFE)

¿QUIÉNES SON GLADIS CRUZ HERNÁNDEZ Y MARIO REYES NÁJERA?

Las investigaciones llevaron a las autoridades a identificar a Gladis Giovana Cruz como la mujer que se llevó a la niña de su escuela y la llevó a la vivienda que compartía con Reyes Nájera, su pareja.

Tras dos días de búsqueda, la Guardia Nacional detuvo a los responsables de la desaparición y feminicidio de la pequeña Fátima. Vecinos de los acusados brindaron nuevos detalles sobre el perfil de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera.

Según información del programa En Punto, la supuesta pareja feminicida tiene tres hijos pequeños, ambos rondan los 29 años y han pasado ocho en una relación sentimental toxica.

Mario Alberto Reyes Nájera, se dedicaba a brindar servicio de mototaxista desde hace seis años, y lo conocían como “El Tortuga”.

Cámaras de seguridad grabaron a la mujer que se llevó a Fátima (Foto: EFE)

“Era un compañero sin amigos. Siempre él en su rollo... Estuvo trabajando un tiempo bien y creo que por enero le quitaron la placa porque no daba cuentas”, afirmó un compañero de trabajo de Mario, para el programa conducido por Denise Maerker.

También aseguró que éste a veces se hacía de palabras con otros mototaxistas o con choferes, y que parecía no depender económicamente del empleo, pues no trabajaba jornadas completas.

Por su parte, la madre del inculpado refirió que Giovana ocasionalmente vendía tamales, pero que su principal actividad era permanecer en casa.

Otras versiones de los allegados a la pareja aseguraron que uno de los rasgos distintivos que permitieron identificar a Giovana son sus zapatos blancos, mismos que aparecen en el video que difundieron las autoridades y en el que se aprecia caminando de la mano de Fátima.

“Siempre ella andaba con sus zapatos. La caracterizaba sus zapatos blancos, nunca se los quitaba para nada, y ese suéter de colores, todo el tiempo los traía”, describió una vecina.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE LA PAREJA FEMINICIDA

Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, presuntos feminicidas de la niña Fátima, fueron detenidos la noche del miércoles 19 de febrero con la ayuda de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y los policías mexiquenses.

Según un informe preliminar, se presume que la pareja llegó por la tarde del martes a el Ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, ubicado en el Estado de México, para esconderse de las autoridades. Sin embargo, los vecinos los identificaron de inmediato y dieron aviso a las autoridades.

Tras las llamadas de alerta, la Guardia Nacional y la policía local montaron un plan. Una vez identificados plenamente y copadas las posibles salidas que pudieran utilizar, emplearon un dron para detectar exactamente el domicilio e, incluso, obtener fotografías de ellos.

En un mensaje a medios, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, reveló la identidad de los imputados por el feminicidio de la niña: Giovana y Mario. (Foto: El Universal de México)

Cuando confirmaron que se trataba de Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, irrumpieron en el domicilio y los aprehendieron.

Fue la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer la captura de la pareja a través de Twitter.

“Informo que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del @Edomex, quienes colaboraron con la @SSP_CDMX y con la @FiscaliaCDMX desde la mañana”, escribió la mandataria capitalina.

Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera se escondieron en Tlazala, pero vecinos los identificaron y denunciaron (Foto: EFE)

ESCALOFRIANTE TESTIMONIO DE LA PAREJA FEMINICIDA

Frente a las autoridades, Gladis Giovana confirmó que ella entregó a Fátima con Mario, pues éste le había pedido una “novia joven” que le durara por mucho tiempo. Antes de esto, la mujer aseguró que Reyes Nájera la había amenazado con abusar sexualmente de sus dos hijos.

Giovana aseguró que, por temor, le llevó a Fátima, pues se acordó que su familia no le prestaba mucha atención a la menor. La mujer se llevó a la pequeña de su colegio y se la entregó a Mario Alberto, quien vistió a la menor con un vestido que recién había comprado y le pintó las uñas.

El cuerpo de la menor de tan solo siete años, identificado mediante pruebas genéticas, fue hallado en una bolsa abandonada en una zona rural (Foto: EFE)

Además, Giovana confesó que ella misma asfixió a Fátima con un cinturón. Una vez cometido el crimen y al darse cuenta que eran buscados por las autoridades, decidieron abandonar el cuerpo en el baldío, donde fue encontrado, y decidieron escapar.

La mujer dijo sentirse arrepentida pero que no tenía opción, pues le tenía miedo a Mario y no quería que atacara a sus hijos. Asimismo, aseguró que el hombre Mario no mostró arrepentimiento.

María Magdalena Antón exigió justicia para el caso de su hija. "Yo quiero que me apoyen porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes" (Foto: EFE)

