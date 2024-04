Pese a que Kaká y la cantante Caroline Celico se separaron hace casi diez años se desconocieron los verdaderos motivos por mucho tiempo. En las últimas horas, sin embargo, se viralizaron las declaraciones de la exesposa de Kaká que dio a un medio brasileño en el que explicaba por qué dio un paso al costado. Los usuarios de las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para reaccionar con memes y curiosas publicaciones.

Cuando Kaká cumplió 18 años no solo se perfiló como uno de los cracks del fútbol brasileño, sino que el amor le sonreía. Se casó con Caroline Celico, a quien había conoció en su adolescencia, y tuvo al poco tiempo dos hijos.

Sorprendentemente, la cantante y pastora de iglesia evangélica anunció el fin de su matrimonio el 31 de julio del 2015, hecho que desconcertó a propios y extraños.

“Fueron 13 años juntos, muchas emociones, muchas historias, muchos momentos buenos y malos que siempre superamos juntos. Y lo más importante, las dos vidas únicas y especiales que ganamos con estos 10 años de matrimonio”, publicó en ese momento la brasileña en su cuenta de Instagram.

“Sólo Kaká y yo sabemos la verdad de nuestra distancia y diferencias, quizás normales o comunes, pero no posibles de resolver después de innumerables intentos, durante un largo período de tiempo”, escribió en ese momento.

La ruptura coincidió con la estancia de Kaká en el Orlando City de la MLS, su último equipo.

¿Qué dijo Caroline Celico sobre Kaká?

En marzo del 2022, la socialité brasileña concedió una entrevista al canal de YouTube Téte a Theo, en donde habló por primera vez sobre la ruptura de su matrimonio. En aquella ocasión, la brasileña colmó de elogios a Kaká, pero reveló que no se sentía feliz.

“No lo vi como un fracaso (…)”, respondió Caroline ante la pregunta si consideraba su matrimonio como un fracaso. “Necesitaba tener mucho coraje para tomar esa decisión porque no me traicionaron, no me atacaron, no pasó nada malo. ¿Entonces por qué lo hice? ¿Por qué tuve que separarme? Porque no era feliz. Estaba viviendo otro fracaso como persona porque no era feliz con un matrimonio que era para una muy buena persona, una persona honesta, un buen padre”, dijo la mujer.

Dos años después, las declaraciones de la exesposa de Kaká repercutieron en las redes sociales, especialmente en X (exTwitter) y el exjugador del Milan se convirtió en tendencia a nivel mundial.

Así reaccionaron las redes tras revelación de exesposa de Kaká

Tras revivir las declaraciones de la exesposa de Kaká, los usuarios de X reaccionaron con memes y divertidas publicaciones.

Kaká con una familia nueva, estable con sus hijos dejando atrás a su ex, excelente futbolista (el mejor para mi), es buena persona, triunfador y la ex esposa hablando de él.



Kaká es un ejemplo a seguir y modelo de vida. pic.twitter.com/NQLb8KsHul — R (@RomanPunkRocker) April 12, 2024

El hombre perfecto según la ex esposa de Kaká. pic.twitter.com/RT6MCF9hqn — ® (@Sir_Matre) April 13, 2024

Cuando te sientas mal, recuerda que a Kaká lo dejó la esposa por ser demasiado perfecto. 😔 pic.twitter.com/vPnP5b58kK — Gol Garra (@ElGolGarracol) April 12, 2024

La versión de Kaká es mil veces más triste pic.twitter.com/4aoCsYoJeU — Ariel Sanabria (@AarielSanabria) April 12, 2024

Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo cambiaron por otro.



El amor no existe, me quedó muy claro.



pic.twitter.com/C2zcqPNdzJ — Luis Aguilar 🇫🇮 (@aguilaar11) April 12, 2024