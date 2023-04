Muchos padres no dudan en dar la vida por sus hijos, pero también los hijos son capaces de hacer todo por ellos. La estadounidense Delayne Ivanowski es una clara muestra: donó un riñón para su padre que padece una enfermedad renal. Su historia se hizo pública hace poco y conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Hace dos años, John Ivanowski fue diagnosticado con nefropatía IgA, un trastorno renal en el cual anticuerpos (llamados IgA) se acumulan en el tejido del riñón, de acuerdo con Medline Plus. Los médicos le indicaron al hombre, cercano a cumplir los 60 años por ese tiempo, que debía someterse a diálisis durante cuatro días a la semana.

Ivanowski necesitaba un trasplante de riñón para reemplazar su órgano que no funcionaba correctamente. De esta manera, ingresó a la lista de espera de trasplante, pero con el pasar de los días no encontraba un donante.

“Hay más de 100.000 personas en el país en este momento esperando un trasplante de riñón”, dijo a GMA de ABC News Jason Wellen, director quirúrgico de trasplante de riñón y páncreas en la Universidad de Washington y el Centro de Trasplantes Barnes-Jewish, donde estaba siendo atendido el paciente.

Delayne Ivanowski junto a su padre, luego de la cirugía. (Foto: Facebook/Delayne Ivanowski).

Donante anónimo

John Ivanowski tiene tres hijos y, ante esta situación, la preocupación de ellos por su padre se hizo más evidente. Delayne Ivanowski, su hija de 25 años que trabaja como enfermera en Mercy Hospital en St. Louis, se ofreció entonces a ser la donante de riñón de su padre.

La joven oriunda de Kirkwood, Missouri, era consciente que su padre no quería que ninguno de sus hijos se ofrezca como donante, pero decidió mantenerlo en secreto durante ocho meses con ayuda de sus colegas y médicos.

“Le dije, no voy a tomar tu riñón. Le dije eso rotundamente”, fue la advertencia de Ivanowski, según recordó en diálogo con GMA.

El hombre, que hoy tiene 60 años, temía que a alguno de sus hijos le pasara algo en caso se ofrezcan como donadores, sobre todo teniendo como antecedente el fallecimiento de su hijo menor por un cáncer. Sin embargo, a Delayne poco le importó su fastidio.

“Yo estaba como, ‘Voy a hacerlo. No me importa lo enojado que esté conmigo. No me importa si me echa de la casa o me odia o no me dice una palabra por el resto de mi vida’”, dijo la mujer. “Al menos vivirá una buena vida y no estará conectado a una máquina”.

Después de realizarse varias pruebas médicas en secreto, en febrero de este año, se sometió a una cirugía de trasplante junto a su padre y el procedimiento fue exitoso. Un día después de la cirugía, la joven le dio la sorpresa al sexagenario y el momento quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok.

“Lo supe de inmediato”, dijo. “Estaba molesto. Estaba en estado de shock. Miré a mi esposa y dije: ‘¿Estás bromeando?’”, fueron las palabras de John.

Debido a que el seguro no cubre todos los tratamientos del paciente, Delayne Ivanowski realizó una publicación en Gofundme para recaudar fondos.