Millones de personas fueron testigos este 8 de abril de un eclipse solar total, que tuvo como lugares privilegiados México, Estados Unidos y Canadá. Laverne Biser, un abuelo de 105 años, aguardó esta fecha con ansias, pues fue el decimotercer fenómeno que inmortalizó a lo largo de seis décadas. En la siguiente nota te comparte detalles de su apasionante historia, que ha captado el interés de los usuarios de las redes sociales.

Nunca es tarde para apreciar los grandes fenómenos naturales y Laverne Biser, un hombre que reside en Texas, Estados Unidos, puede dar fe de ello. Con 105 años, captó su decimotercer eclipse solar total que se registró este lunes 8 de abril en algunas zonas de México, Canadá y Estados Unidos.

Según contó a Dallas Morning News, una de sus nietas la trasladó desde Fort Worth hasta la casa de su madre, en Plano, una de las ciudades en donde se pudo apreciar este fenómeno casi en su totalidad. Biser pudo tomar fotografías y disfrutar cada fase de este evento.

“Es realmente extraordinario: no hay nada como ese cielo oscuro en pleno día. Siempre me siento un hombre afortunado cuando lo veo. Me recuerda que no importa en qué etapa de la vida te encuentres, todos somos solo un pequeño lugar en el universo”, confesó el centenario.

Captó 13 eclipses desde Nebraska hasta Brasil

El 23 de agosto del 2044 ocurrirá el eclipse solar total en Estados Unidos, por lo que Laverne Biser es consciente que el de hoy pudo ser el último. “Probablemente no estaré presente en el próximo”, reconoció.

Laverne Biser vio su primer eclipse en el estado de Maine, allá por 1963, cuando tenía 45 años. Aquella vez condujo varios kilómetros en su vieja camioneta, acompañado de su familia.

“Ese eclipse fue todo lo que hizo falta. Vi uno y tenía que verlos todos. Me enganché”, reconoció.

Biser, graduado en ingeniería mecánica en la Universidad Estatal de Ohio, recorrió otros estados de Estados Unidos como Nuevo México o Nebraska para capturar las mejores imágenes del eclipse. También estuvo presente en Canadá, Brasil o el Mar Negro.

Además de su equipo fotográfico, el texano construyó sus propios telescopios caseros para este tipo de eventos.

Su secreto de vida es “vivir como loco”, aunque sin cometer excesos. “Nunca he tomado un sorbo de licor ni una bocanada de humo, solo mucha leche con chocolate todos los días. Y sigo teniendo curiosidad y me gusta divertirme”, enfatizó.

