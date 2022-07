Existen padrinos de bautizo, de bodas y hasta de techo, pero ¿padrinos de útiles escolares? Eso fue lo mismo que se preguntó una mujer en México, luego que su amiga le preguntara si quería ocupar ese rol en beneficio de su hija menor. La historia se hizo viral en las redes sociales y desató polémica.

Liliana De La Cruz vive con su pareja en Monterrey, México, pero aún no tienen hijos. Sin embargo, hace unos días la mujer experimentó un hecho curioso con una amiga a quien no veía desde hace tiempo y que hizo notar ese detalle.

La conocida, de quien no reveló su nombre, le preguntó si quería ser la madrina de útiles escolares de su hija menor, con el argumento de que aún no tenía pequeños. El término le causó extrañeza a Liliana y recurrió a su cuenta de Facebook para sacarse de dudas.

“Pregunta seria, ¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso. Se me olvidó poner, “que como no tenemos hijos que si podíamos”, publicó la mujer.

La publicación se hizo el 21 de julio y, en cuestión de horas, se viralizó no solo en Facebook, sino en las demás redes sociales.

Amiga le reclamó por exponerla

De acuerdo con Milenio, la supuesta amiga le reclamó a Liliana, a través de WhatsApp, exponerla en las redes sociales.

“Ya vi que andas preguntando que si existen los padrinos de útiles y déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como tú no tienes hijos dije ‘Sí va a poder’, pero ya veo que solo te burlas. (…) No quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y no pongas mi nombre”, se lee en una de los chats que capturó Liliana.

La respuesta de la joven fue la siguiente: “No me burlo, solo pregunté porque no se me hace buena onda. Tengo mucho que ni te veo para que me andes diciendo que si queremos ser padrinos. Es más, ni me invitaste a la graduación de tu niña y eso que la hiciste en una quinta. Pero bueno, para tener amigas así, mejor no”.

Después de la ruptura amical, la usuaria recomendó a los demás usuarios a no dejarse sorprender por conocidos y mucho menos a aceptar ser “padrinos de útiles escolares.

La reacción de los usuarios

La historia se hizo viral no solo en Facebook, sino en Twitter y hasta en TikTok, donde la misma protagonista dio más detalles. Los usuarios de las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para desatar su furia contra la mamá que quiso sacar provecho de una amistad.

@lilydelacruz16 Estos días han estado extraños primero con lo de las hijas de los señores chingones y ahora esto, que tiene que ver que no tengamos hijos 🤦‍♀️ primero quería ver que no hubiera padrinos de eso y como vi que ya hasta me bloqueo pues bueno otra "amiga" menos a mi lista Todo piensas que son memes hasta que te pasa Recuerden NO EXISTEN PADRINOS DE ÚTILES La gente que nos conoce saben que somos super accesibles, a mi me gusta tener ahijados en todos lados me gusta siempre consentir a mi niños en lo que podamos ahorita, este año no nos eligieron como padrinos pero nimodo pero siempre andamos de mitoteros en todo. 🤭🤭Así que 🤔 les dejo algo que hasta me bloqueo pero bueno... Cuídense los quiero 🥰 y no se dejen estafar 🤭🤭 ♬ Original Sound - Unknown

“Eso es responsabilidad de los papás siempre, no te dejes de papas colgados e inventados”, “Abusan, ya quieren todo”, “Se pasan de lanza, eso no existe”, fueron algunos de los comentarios.

