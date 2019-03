A los eSports les augura un gran futuro, con o sin Juegos Olímpicos

La apuesta por formar parte del programa olímpico se ha desvanecido para los eSports, pero el apoyo de grandes patrocinadores y su creciente popularización augura un gran futuro a esta disciplina, con o sin Juegos.

Con el anuncio el mes pasado del gigante norteamericano Nike de patrocinar la Legends Pro League de China, los videojuegos ya llevan el sello de cualquier gran y exitosa disciplina deportiva.

Adidas, Mercedes y BMW son otras de las grandes multinacionales que se han apuntado a los eSports, mientras que McDonald's dejó su patrocinio de la selección alemana de fútbol para centrarse en los deportes electrónicos.

The Legends Pro League, la competición oficial en China de la League of Legends, tiene 14 divisiones regionales y sus equipos tienen sus propios estadios. El juego tiene también un campeonato mundial anual.

A partir del próximo año, los jugadores profesionales estarán vestidos completamente con ropa de la marca Nike, como cualquier otro equipo de fútbol, básquetbol o béisbol.

Los eSport "ya son mundialmente populares desde hace un par de años", dijo a la AFP Philip So, que dirige la campaña de desarrollo del League of Legends para el gigante Riot Games, durante la celebración la semana pasada de la convención Sportel en Macao.

Pero el anuncio del patrocinio de Nike "generó una gran reacción entre nuestros seguidores, incluso desde el punto de vista de Nike. Creo que sorprendió a todos el enorme impacto que (la noticia) generó".

Un informe de Goldman Sachs del pasado octubre señaló que los eSports alcanzarán los 300 millones de seguidores en 2022, un número similar al de la liga norteamericana de fútbol americano (NFL).

'La NBA no necesita los Juegos'

Algunos ya se preguntan si no son los Juegos los que necesitan a los eSports más que al revés, en momentos en los que la competencia olímpica, con más de 100 años de historia, tiene dificultades para atraer al público más joven.

"Creo que sería fantástico para el programa olímpico tener a los eSports porque son capaces de llamar la atención de una nueva audiencia que de otra manera desaparecería", declaró durante Sportel Maurizio Barbieri, responsable de Twitter en el sudeste asiático.

¿En qué ayudarían los Juegos a los eSports?



"La NBA no necesita al COI (Comité Olímpico Internacional) para ser la primera liga mundial de básquetbol", defiende Barbieri.

Los eSports no formarán parte de los Juegos hasta al menos Los Angeles-2028 una vez que hayan quedado ya descartados para París-2024, que sí incluirán en su programa otras disciplinas 'para jóvenes' como el breakdance, el surf, el skateboard y la escalada.

Philip So defiende que las audiencias del eSports, deporte invitado en los Juegos Asiáticos del años pasado, superaron a las de los deportes tradicionales, pese a que no fueron transmitidos por la televisión.

La gente que juega a videojuegos, añadió, está ahora orgullosa de identificarse a sí mismos como "gamers", destacando el auge de este movimiento desde las bases.

"Es un cambio completo de paradigma. Es el momento para que aparezcan los 'gamers'. Es la venganza de los 'gamers'", dice So.

Muy fragmentado

Gran parte de la oposición a los eSports está relacionada con la preocupación por el tiempo que pasan frente a la pantalla los jóvenes, además de la inactividad que provocan los videojuegos, pero también se debe al desconocimiento y a la falta de entendimiento de esta disciplina.

China ha sido particularmente prudente y el año pasado anunció que se limitaría temporalmente la aparición de nuevos juegos en línea, lo que provocó el desplome de las acciones de Tencent, la empresa matriz de Riot Games.

Pero So asegura que el ministerio de Deportes chino sigue apoyando los eSports, sobre todo aquellos que se organizan de manera profesional y que son seguidos de manera masiva a través de plataformas online.

"No creo que los sSports pongan muy nervioso al gobierno. Realmente no lo creo", apuntó.

"Trabajamos estrechamente con ellos y también forma parte de su agenda e interés el crecimiento del deporte", añadió.

No obstante, So no supo predecir si los eSports formarán parte en el futuro del programa de los Juegos, un camino lleno de obstáculos.

Además de las preocupaciones por la falta de actividad física que provocan los eSports, la escena mundial está profundamente fragmentada, con muchas empresas compitiendo con juegos diferentes.

También está por formarse una federación internacional, una condición exigida por el COI.

"Sinceramente no lo sé. Desearía tener la respuesta", respondió So al ser preguntado cuál es el camino para mantener a los eSports en la carrera olímpica.

"¿Como funcionaría una entidad que agrupe a todos los eSports? Sería muy curioso saberlo", concluyó. (Con información de AFP)