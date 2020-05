Aparentemente, Jeffrey Epstein lo había conseguido todo: amasar una gran fortuna y una red de amigos poderosos; sin embargo, algo opacaba la vida de este magnate que se codeaba con el presidente Donald Trump y el príncipe Andrew de Gran Bretaña.

Por mucho tiempo, él había sido acusado de explotación sexual a menores de edad, pero misteriosamente siempre salió bien librado. La forma cómo logró eludir a la justicia es una de las tantas preguntas que se realizó gran cantidad de personas.

Sin embargo, un informe publicado en 2018 por el medio The Miami Herald en el que se daba a conocer, por primera vez, con nombres a cuatro de sus víctimas hicieron que el caso se reabriera y se indague si el acuerdo de culpabilidad de 2008, que le permitió al multimillonario no ir a juicio, estuvo inmerso en faltas.

Al año siguiente, en julio de 2018, fue arrestado y enfrentó cargos de tráfico sexual infantil y conspiración para cometer tráfico sexual, pero un mes después fue encontrado muerto en su celda, pues se había suicidado. A continuación, hacemos una cronología de Jeffrey Epstein, quien inspiró a Netflix hacer el documental “Asquerosamente rico”.

Jeffrey Epstein salía en las portadas de las revistas de más prestigio en Estados Unidos (Foto: Netflix)

1953

Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de enero de 1953. Sus padres, de origen judío, se casaron poco antes de que naciera. Él creció en Coney Island junto a su familia de cuatro integrantes, pues él era el mayor de dos hijos.

1967

Epstein asistió al National Music Camp en el Interlochen Center for the Arts porque fue un músico talentoso, pues aprendió a tocar el piano cuando tenía solo cinco años

1969

Se graduó en 1969 de la Lafayette High School a la edad de 16, saltándose dos grados. Poco después, en ese año, asistió a clases en Cooper Union.

1971

Se matriculó al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título.

Jeffrey Epstein tenía mansiones lujosas a donde llevaba a sus víctimas (Foto: Netflix)

1974

Consiguió trabajo como profesor de matemáticas y física en Dalton, una escuela de élite en Manhattan; aunque su permanencia fue breve, era recordado por mostrarse siempre dispuesto a violar las normas de la escuela en su trato con las alumnas.

1976

Por recomendación del padre de un alumno, Epstein ingresó en el banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma. Fue allí donde tejió su red de contactos entre la gente más poderosa y adinerada de Estados Unidos.

1982

Lanza su propia firma de inversiones: J. Epstein and Co, la cual con el tiempo levantó sospechas porque las actividades financieras de esta no eran claras, pues se conoció que solo aceptaban clientes con activos que superen los US$1.000 millones.

1988

Fundó J. Epstein & Company, la compañía que le permitió aumentar su red de contactos con ejecutivos de Wall Street.

Jeffrey Epstein se codeaba con personalidades importantes con quienes creo su red de contactos (Foto: Netflix)

1990

Jeffrey Epstein compra una mansión privada en Palm Beach, Florida. Lugar donde fue acusado de abusar sexualmente de menores de edad.

1999

Epstein es acusado de obligar a una adolescente a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew. Virginia Giuffre, una de las primeras víctimas, señaló que cuando tenía 15 años, el magnate la obligó a tener relaciones sexuales con el hijo de la Reina Isabel II, algo que siempre negaron. Pero el Príncipe Andrés era uno de los tantos personajes conocidos que solicitaron servicios.

2002

El magnate fue acusado de violación por Jennifer Araoz, quien señaló que cuando tenía 14 años, una mujer se le acercó para llevarla a la casa de Epstein en Manhattan. Ella fue a la mansión varias veces, donde fue obligada a desnudarse y dar masajes a Epstein mientras estaba desnudo.

2005

Nuevamente es acusado de abuso sexual por otra menor de 14 años, quien dijo que la violación se produjo en su mansión de Palm Beach, después de que un conocido y compañero de clase supuestamente la llevó

Ese mismo año, la policía empezó a buscar entre la basura del millonario, logrando encontrar nombres y números telefónicas de otras muchachas. En octubre, la policía de Palm Beach recibió una orden de allanamiento para registrar su casa.

Jeffrey Epstein pudo eludir la justicia por muchos años valiéndose de sus contactos y dinero (Foto: AFP)

2006 (mayo-junio)

Epstein y dos de sus trabajadores fueron acusados de sexo ilegal con una adolescente. El caso fue analizado por el jurado de Palm Beach que determinó acusarlo de prostitución, pero no precisaron que se trataba de una menor de edad.

2006 (julio-noviembre)

En julio de 2006, el FBI abrió una investigación federal sobre las actividades criminales de Jeffrey Epstein y comenzó a entrevistar a testigos y víctimas en Florida, Nueva York y Nuevo México, proceso que duró hasta noviembre.

2007

El equipo legal le aconseja al multimillonario llegar a un acuerdo de culpabilidad con el fiscal estadounidense Alexander Acosta. Epstein aceptó el cargo de solicitud de prostitución con una menor.

2008

El 30 de junio, Jeffrey Epstein fue sentenciado a 18 meses en la cárcel y a registrarse como delincuente sexual dos veces al año en Florida.

Maxwell, amiga del príncipe Andrés y en esta imagen junto a Epstein, fue calificada por una de las presuntas víctimas como la "madame" de la operación de tráfico sexual. (Getty Images).

2009 (julio)

Cinco meses antes de cumplir su condena, el magnate sale de prisión.

2009 (setiembre)

El descontento que se generó por su libertad hizo que docenas de mujeres lo denunciaran por abuso sexual cuando eran menores de edad.

2011

Al hacerse público el acuerdo de culpabilidad, dos de sus víctimas presentan una moción en la corte federal para que este se invalide y regrese a la cárcel.

2015

Su víctima Giuffre demanda a Ghislaine Maxwell, expareja y presunta reclutadora de Epstein, y acusa a Epstein de abusar sexualmente de ella entre 1999 y 2002. La demanda se resolvió en 2017.

El príncipe Andrés ha sido criticado desde hace muchos años por su amistad con Jeffrey Epstein. (NEWS SYNDICATION).

2016

Otra mujer denunció al magnate. Ella dijo que cuando tenía 13 años, el presidente Donald Trump la violó en 1994 durante una fiesta en la mansión de Epstein en Manhattan.

2018 (noviembre)

Surgen preguntas a raíz del informe publicado por The Miami Herald en el que se daba a conocer, por primera vez, con nombres a cuatro de sus víctimas, quienes ahora son adultas.

2019 (febrero)

A raíz de la publicación, el Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si el acuerdo, que le permitió al multimillonario no ir a juicio, estuvo inmerso en faltas cometidas por los fiscales en el manejo de su primer caso. A su vez, la Fiscalía de Manhattan inició su propia indagatoria sobre las acusaciones de tráfico sexual contra Epstein.

2019 (julio)

Jeffrey Epstein fue arrestado el 6 de julio por cargos de tráfico sexual infantil y conspiración para cometer tráfico sexual. Él se encontraba en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey tras retornar con su avión privado de París, donde tenía una residencia. El FBI intervino su mansión de siete pisos donde encontró en una caja fuerte con un CD conteniendo gran cantidad de fotos de sus víctimas, algunas completamente desnudas.

Él se declaró culpable y fue detenido sin fianza. A los pocos días, nuevas víctimas lo acusaron de abuso sexual.

2019 (agosto)

El cuerpo sin vida de Jeffrey Epstein fue encontrado la mañana del 10 de agosto de 2019 en la celda que ocupaba en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Según las autoridades, se había suicidado.

