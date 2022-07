Medios argentinos dieron a conocer hace algunas semanas el caso de un joven cuya novia lo apuñaló en medio de una discusión. Tras el hecho, fue internado y operado, y su pareja fue detenida acusada de tentativa de homicidio. Recientemente, se dio a conocer que Lucas Ortiz decidió perdonarla, pero no solo eso, pues también busca que la chica sea liberada de prisión.

“La decisión pasa porque uno no puede vivir con rencor adentro, te hace mal. No podría hacerle mal a ella, siento que necesita más una ayuda que un castigo”, dijo el joven en conversación con el programa Nosotros a la Mañana, según consiga el medio Todo Noticias.

Tras haber recibido 18 puntos por la herida que su novia le dejó en el intestino, Lucas declaró: “la puñalada la sentí más en el corazón que en el abdomen”.

Eso sí, según el joven, no piensa volver con su expareja, ya que ella “le hace mal” y no desea tener “a una persona así al lado”.

“Quiero que la liberen para que la puedan ayudar”

“Me dolió mucho lo que me hizo, le tengo un afecto pero no creo que sea como antes”, agregó. “Quiero que la liberen para que la puedan ayudar, necesita ayuda por mucho tiempo, no puede salir a la sociedad como si nada tampoco”.

Según Ortiz, el ataque ocurrió luego de que su expareja se pusiera celosa porque una desconocida le dio descuentos en unas bebidas en una discoteca. Al salir del lugar, ella se golpeó a sí misma con una botella y después lo apuñaló con un cuchillo.

El incidente fue captado por una cámara de seguridad, lo que finalmente sirvió para poner a la chica en la cárcel.

