Madre murió de cáncer, pero le dejó el mejor regalo de todos a su hija escondido en los zapatos para su boda

Todas las novias sueñan con el día de su boda, esa fecha en la que se unirán al gran amor de su vida y donde lucirán hermosas. Cada detalle es preparado con entusiasmo y casi siempre su mamá es la mejor consejera; sin embargo, hay historias que no llegan a ser del todo felices pues esa mujer fallece víctima de alguna enfermedad.

Emma encontró al hombre perfecto, se comprometieron en 2016 y solo un mes después tuvo que recibir la terrible noticia de que su progenitora tenía cáncer terminal al pulmón. Los médicos no fueron alentadores con la familia, pero ella siguió con los planes de matrimonio esperando tenerla a su lado. Lamentablemente eso no sucedió y un año después falleció.

Pasaron los meses y con 38 años, Emma, de Kibworth Beauchamp en Leicestershire, Reino Unido, vio llegar el 2019, año de su boda y con él el cierre de todos los preparativos. El último 9 de marzo recibió la mejor sorpresa de todas: sus hermosos zapatos blancos con un regalo escondido.

Antes de morir, su madre mandó a preparar un calzado especial con el mensaje que le hubiera querido decir en persona, pero esta vez escrito en ambas suelas: “Quería que tuvieras un regalo mío el día de tu boda. Tus zapatos de boda son mi regalo para ti. Espero que tengas un día mágico. Mucho y mucho amor y grandes abrazos, mamá xxxx”, leyó con lágrimas en los ojos.

En entrevista con la BBC, Emma describió el regalo como un "shock absoluto" y dijo que no tenía la menor idea de que su madre lo había planeado con anticipación.

“Saqué un zapato y vi parte del mensaje y no pude pensar quién sería. Comencé a llorar... estaba absolutamente en pedazos. No podía respirar, no podía hablar”, agregó.

Emma se casará con su prometido Richard en agosto y contó que planear la boda sin tener a su madre había sido "tan difícil", y que había derramado tantas lágrimas en el proceso pues antes de morir, ella escribió cartas a todos los miembros de su familia; sin embargo, su hija no había podido tener una en las manos pues el fatal desenlace lo impidió. “No recibí una carta, ella se quedó sin tiempo. Así que esto es especial para mí”, indicó.

Así se planeó la sorpresa



Amanda Weise, dueña de la tienda en línea Lace and Love, que personalizó los zapatos en Reino Unido, dijo que la mamá de Emma la contactó unas semanas después de que se realizó el pedido inicial para contarle su idea, algo que calificó como "encantador" al poder participar en el conmovedor regalo.



“Probablemente sea el par de zapatos más emotivos que haya hecho. Esperemos que le dé un poco de consuelo en el día. Será como caminar por el pasillo con su madre. Fue su madre la que me dijo que tenía cáncer y que no estaría allí para el día de la boda (…) Creo que Emma tenía la esperanza de verla en la boda. Del mensaje que ella escribió, creo que tenía la intención de que fuera después de que se fuera”, indicó.



Sin dudas, en agosto Emma caminará del brazo de su padre al altar, pero cada uno de sus pasos estará marcado por el gran amor que le tuvo su madre, su compañera eterna.