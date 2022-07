Los maestros no solo enseñan, sino que se ganan el respeto por sus acciones. Thomas Kenning es un claro ejemplo de ello, pues siempre “se preocupaba por los demás”. Su última gesta lo pinta de cuerpo entero: salvó a una adolescente de ahogarse en una playa de Estados Unidos. Lamentablemente, falleció durante el rescate y su historia ha conmovido a miles de usuarios de las redes sociales.

El último lunes, Thomas Kenning (38) y su familia visitaron Porter Beach, en Indiana, para pasar un momento de relajo. Sin embargo, al poco tiempo, un profesor se percató que una adolescente se encontraba en peligro, según un comunicado de prensa del Departamento de Recursos Naturales de Indiana obtenido por PEOPLE.

Sin pensarlo dos veces, el hombre acudió a su rescate y su osada acción permitió poner a buen recaudo a la menor, aun cuando él no logró salir a la superficie. Tras ser retirado del mar por socorristas del Parque Estatal de las Dunas de Indiana, Kenning fue llevado de urgencia al Northwest Health Hospital.

A pesar de que “dio todo lo que pudo”, como indicó su esposa Jasmine Kenning, de 35 años, se confirmó su fallecimiento en el referido nosocomio.

“Se preocupaba mucho por los demás, creo que si tuviera la oportunidad, lo haría de nuevo”, dijo la mujer a Tampa Bay Times un día después de la tragedia.

Antes de acudir al rescate de la adolescente, la madre del profesor trató de disuadirlo para que no ingrese a la playa. “Tom estaba parado a mi lado y me di cuenta de que quería ir a ayudarme y le dije que no lo hicieras, no eres lo suficientemente fuerte como nadador y dudó”, dijo. “Se quitó el sombrero y me entregó su teléfono y salió”.

Una playa sin vigilancia

Porter Beach “es una playa sin vigilancia”, de acuerdo con las autoridades de Indiana, y a los visitantes se les dice que “naden bajo su propio riesgo”. La menor rescatada de 17 años es originaria de Illinois y, de acuerdo con el Times, tanto ella como el profesor lucharon contra fuertes vientos, corrientes y grande olas mientras intentaban ponerse a salvo.

Maestro muy querido

Kenning trabajaba como profesor de historia en la Academia Plato en Pinellas Park, Florida, según reveló el citado medio, y también fue autor de diversos libros sobre historia y el medio ambiente.

En el 2016, el educador se desempeñó como miembro de TEACH para la Iniciativa TEACH de la Cámara de Comercio Árabe-Estadounidense Bilateral.

Durante sus años de maestro, se ganó el cariño de sus alumnos, quienes hoy lo recuerdan con cariño en las redes sociales. Allegados de Kenning iniciaron una campaña en GoFundMe para recaudar dinero y solventar algunos gastos que la familia necesita. Entre los colaboradores se encuentran los compañeros del profesor y sus propios estudiantes, quienes lo califican como “amable”, “humilde” y “único en su clase”.

El objetivo es recaudar 50 mil dólares y, hasta el momento se ha llegado a obtener poco más de US$ 44 mil.

