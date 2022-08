En abril de este año, se dio a conocer el caso de una pastelera de Colombia que fue criticada duramente en redes sociales por una torta de Mickey Mouse. Por esos días, Marjorie Cantillo Romero sufrió ciberacoso, luego de entregar un pastel que no se asemejaba al famoso personaje de Disney.

Posteriormente, la mujer explicó que el mal trabajo se dio porque un familiar suyo intentó ayudarla, pese a no conocer sobre el decorado de tortas. “Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, señaló en aquel entonces.

Tras el episodio, la pastelera denunció que le hacían bullying a diario y que incluso recibía amenazas. A pesar de los problemas, continuó trabajando y se capacitó para mejorar la calidad de su trabajo.





Debido al aspecto de la torta, la pastelera fue víctima de ciberacoso. (Foto: @marce_cupcakes)

Lamentablemente, medios colombianos dieron a conocer hace algunas horas la muerte de Marjorie Cantillo.

¿Qué le pasó a la pastelera que hizo la torta viral de Mickey Mouse?

Según el medio Noticias Caracol, Marcela Cantillo falleció tras caer por las escaleras y golpearse la cabeza. Tras el accidente, estuvo hospitalizada por 20 días y falleció el pasado domingo 28 de agosto.

“Luego de ser víctima de burlas sufrió estrés y depresión”, señaló su hija en conversación con Impacto News.

Como se recuerda, la pastelera no solo fue víctima de bullying a diario, pues también denunció que unos desconocidos lanzaron piedras a su domicilio. Por otra parte, contó que las ventas de su negocio, que tenía ya tres años funcionando, bajaron drásticamente por los ataques.

Pese a ello, Marcela pudo salir adelante gracias al apoyo de personas solidarias que le ofrecieron ayuda tras conocer su historia.

Una de ellas fue el actor Rafael Caparroso, quien se despidió de Marcela con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

“Tu partida fue inesperada. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Conocí tus luchas. Hoy les pido de corazón no más bullying digital, basta de tanto odio y rencor. Mucha fortaleza a su hijas esposo las acompaño en este dolor. Descansa en Paz Marjorie, me quedo con tu sonrisa, las ganas de superarte para poder salir adelante y ayudar a los tuyos”, escribió el artista.