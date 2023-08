Muchas veces el fanatismo de los padres por sus equipos de fútbol les lleva a hacer cosas insólitas. Hace unos años, en México, un hincha del América decidió ponerle a su hija un nombre bastante peculiar, alusivo al cuadro de las ‘Águilas’. La joven, que hoy toma el hecho con humor, contó la experiencia en un video que se volvió viral.

El club América es uno de los clubes más populares de México y cuenta con una de las hinchadas más fieles del país azteca. Uno de ellos quiso que su última hija también nazca americanista y decidió ponerle un nombre relacionado con el cuadro.

Si bien muchos padres fanáticos de las ‘Águilas’ le ponen América a sus hijas en honor al club, este no fue el caso del fanático mexicano. El hombre decidió llamar a su bebé Aguideame, un nombre inusual que podría desconcertar a cualquiera. Sin embargo, Aguideame creció y no tuvo reparos en hacer público su nombre en las redes sociales, primero en Facebook y luego en TikTok.

“Mi papá tuvo la brillante idea de componer mi nombre Aguideame, que son las abreviaturas de la palabra águilas del América”, reveló la joven en la plataforma china.

“Con la pronunciación siempre he tenido problemas, pues nunca pronuncian bien mi nombre. Casi siempre me dicen Agüideame. Siempre leen la ‘u’, pero en realidad no se lee, es como agui-de-ame y ya lo juntan aguideame. Mis conocidos me dicen Agui para no complicarse la vida”, explicó.

Mira aquí el video viral

Una tradición familiar

Aguideame no es la única en la familia que tiene un nombre alusivo a las ‘Águilas’. Según aseguró en la publicación que hizo en TikTok, su madre y hermana mayor se llaman América. Si bien tiene otro hermano y muchos usuarios se mostraron interesados en conocer su nombre, la usuaria no lo reveló.

El fanatismo de la familia americanista es tal que, no solo asisten al Estadio Azteca para alentar a su equipo, sino que tienen en sus casa banderas, peluches, almohadas y artículos con los colores de las ‘Águilas’.

“Realmente me gusta mi nombre y pues burlas casi no recibo. Tengo otro nombre, pero me gusta mi nombre único y especial”, sentenció la joven.

