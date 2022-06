La limpieza influye positivamente en la salud mental de una persona y una de las que pone en práctica este postulado es por la canadiense Brogan Chambers. La joven realiza videos relacionados al tema en su perfil de TikTok para crear conciencia y ya acumula más de 3 millones de seguidores con sus videos virales. Conoce su historia.

Brogan Chambers es una estudiante de Psicología de la Universidad de Saint Mary en Halifax, que hace unos años incursionó al mundo de TikTok de forma accidental. La joven compró una casa y se propuso crear un horario rígido para limpiar cada espacio, algo que desconcertó a sus amigos, quienes le terminaron convenciendo que publique en la red social china un video del trabajo realizado.

“Terminó volviéndose súper viral después del primer video. A la gente parecía gustarle mucho, así que después de un tiempo, vinculé mis antecedentes de psicología a mis videos y realmente quería resaltar la correlación entre la limpieza y la salud mental para crear conciencia sobre el tema”, declaró a CBS.

Chambers nació en Dartmouth, una comunidad urbana canadiense situada en la ciudad de Halifax, capital de la provincia de Nueva Escocia, según describe Wikipedia, y fue diagnosticada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

“Como alguien que tiene TDAH, sabía que si quería seguir el ritmo de los niños y la limpieza, tenía que desarrollar algún tipo de sistema y rutina sólidos”, indicó.

Brogan Chambers es una joven psicóloga que motiva a sus seguidores de TikTok con hábitos de limpieza para que influya positivamente en su salud mental. (Foto: Facebook/Brogan Chambers).

Más de tres millones de seguidores

Después de su primer video, la canadiense publicó muchos más clips en su perfil @nottheworstcleaner, con el objetivo de generar conciencia acerca de los hábitos de limpieza y salud mental. Actualmente, tiene más de 3 millones de seguidores y sus videos superan los 32 millones de ‘me gusta’.

¿A qué se debe el interés de las personas? “A algunos simplemente les gusta la motivación, el factor motivacional que proviene de ver a otras personas limpiar, pero creo que mucha gente no se da cuenta de la enorme correlación entre la limpieza y la salud mental”, explicó la joven.

#cleantok ♬ original sound - Nottheworstcleaner @nottheworstcleaner Reply to @cjbehrens Forget the dreamy spotless house, that’s fake, unrealistic and overwhelming. I’m here to help you find that happy medium of being able to consistently live in a comfortable in chaotic space that you deserve. #mentalhealthmatters

Su mejor consejo: ir paso a paso

La canadiense indicó que el mejor consejo que puede darle a las personas es dividir la limpieza “en los pasos más pequeños posibles”.

“Mi horario de limpieza me encanta porque todos los días estoy limpiando un área diferente de mi casa. Así que no es todo a la vez. No son todas las habitaciones en un día. Cada día es una habitación diferente en la que paso 20 minutos y hace que sea más fácil abordar todo el espacio”, refirió al citado sitio web.

Limpiará gratis las casas de personas deprimidas

Debido a la popularidad que ha alcanzado, la joven inició un proyecto para limpiar las casas de personas afectadas por problemas de salud mental.

“Desde que comencé esta página he tenido a tantas personas que me han puesto en contacto con mensajes desgarradores donde necesitan ayuda seria pero no pueden limpiar, debido a muchas circunstancias tanto físicas como también debido a la salud mental”, escribió en su perfil de Facebook.

El fin de semana pasada, por ejemplo, acudió a la vivienda de una madre soltera que tiene tres hijos y con problemas de depresión.

La joven pidió ayuda a un amigo para limpiar la casa y pasó 9 horas, tiempo en el que ambos sacaron más de 30 bolsas de basura.

En uno de sus videos más recientes, Chambers muestra el antes y después de la refrigeradora de la madre soltera. De acuerdo con las imágenes, el electrodoméstico estaba abarrotado de todo tipo de productos e incluso había comida de hace varios años.

“Cuando vives en un espacio desordenado y abarrotado, en realidad puede empeorar la depresión y la ansiedad e incluso hacer que nuestro cerebro desencadene inconscientemente una respuesta baja de huir o luchar, por lo que algo tan simple puede causar angustia física y emocional sin siquiera darnos cuenta, y otra vez”, alertó Chambers.

