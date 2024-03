Cada día miles de personas son víctimas de estafas, a pesar de los consejos de las autoridades. El principal blanco son los adultos mayores, debido a que no están tan familiarizados con la tecnología. Sandy Somarriba, una nicaragüense que reside en Estados Unidos, es una clara muestra de ella. La septuagenaria pensó que estaba entablando conversaciones con Luis Miguel y, aunque pueda parecer increíble, viajó hasta España para casarse con él. Su historia dio la vuelta al mundo y ahora pretende que llegue a los oídos del cantante mexicano.

A sus 73 años, Sandy Somarriba, una nicaragüense que reside en Estados Unidos, vive sus peores días. A inicios del 2023, le llegó un mensaje a su cuenta de Facebook de una cuenta que se hizo pasar como Luis Miguel, el conocido cantante mexicano.

Fanática de ‘El Sol’, la septuagenaria no dudó en responder el mensaje y así empezaron a chatear. “A mí me gusta Luis Miguel y su música. En Facebook me salió un mensaje con su foto que decía: ¿quieres chatear conmigo? Y yo empecé”, dijo a la Voz de Galicia.

Durante un año, intercambiaron mensajes no solo por Facebook, sino a través de otras redes sociales. Para seguir hablando en privado, la persona que se hizo pasar como Luis Miguel le solicitó a la mujer 500 dólares a cambio de una “tarjeta de fan”.

A este primer pago le sucedieron otros durante diez meses, alcanzando los 10 mil dólares, según la mujer, que no dudó en vender hasta sus joyas.

Le propuso casarse con ella

El falso Luis Miguel no solo negó a su actual pareja, Paloma Cuevas, sino que le propuso casarse con ella. “¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo?”, le preguntó el estafador, según recuerda la anciana.

“Y yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos”, fue la respuesta de Sandy.

A los pocos días, la anciana viajó a Madrid con los pocos ahorros que le quedaban, pero grande fue su frustración cuando el chofer que supuestamente la iba a llegar nunca se apareció.

“No tengo más dinero. Todo se lo di. Pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas”, confesó la mujer.

Quiere que Luis Miguel conozca su experiencia

Luego de interponer la denuncia de estafa ante las autoridades españolas, Sandy se contactó con su exjefe para que pueda ayudarla a regresar a Las Vegas, donde se desempeña como traductora para migrantes en temas legales y sanitarios en Estados Unidos.

Tras hacerse pública la historia, Sandy Somarriba no solo tiene la intención de advertir a posibles víctimas de la modalidad empleada por los estafadores, sino de llegar al mismísimo Luis Miguel.

Te recomiendo ver este video:

Luis Miguel ha recibido miles de críticas por varios usuarios luego de besar a una niña que asistió a su concierto junto a sus padres en la Arena Ciudad de México. Algunos sostienen que dicho beso fue en la mejilla pero otros afirman que fue en la boca, esta no es la primera vez que el 'Sol de México' le da besos a sus admiradoras. (Fuente: América TV)