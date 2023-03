Lo que está destinado a suceder, tarde o temprano se dará. Una mujer de Georgia puede dar fe de ello al enviar un mensaje de texto a un número equivocado cuando era niña, sin saber que esa persona que lo recibiría se convertiría en el padre de sus hijos. Esta peculiar historia nos ha devuelto las esperanzas de creer en el amor y es tendencia en Estados Unidos.

Su nombre es Brenda Stearns y desde los 12 años radica en los Estados Unidos tras dejar su país de origen, México. En 2009, la que era niña en aquel entonces tenía como costumbre enviar mensajes de textos positivos, más precisamente pasajes de la Biblia, con su teléfono a las personas de su directorio telefónico.

De acuerdo al portal Newsweek, Brenda había visitado recientemente a su hermana en Ohio, donde llegó a intercambiar algunos números con los amigos de ella antes de regresar a su hogar en Georgia.

“En ese momento, realmente no conocía a mucha gente. Tenía la costumbre de enviar mensajes positivos los lunes o durante la semana a todos en mi directorio telefónico. Probablemente tenía como 10 números de teléfono”, precisó.

Entre los mensajes de texto que envió, hubo uno que le respondió casi de inmediato. “Decía: ‘Amén a eso. ¿Quién es este”, se preguntó Brenda, así lo recoge Newsweek, quien asumió haberlo enviado a uno de sus nuevos amigos de Ohio.

La joven se presentó afirmando que era la hermana de Roxy, pero la respuesta que le llegó la dejó perpleja. “No, nunca nos hemos conocido. Mi nombre es Isaiah Stearns’, dijo, y así fue como comenzó”, destacó.

Lo curioso de la historia es que Isaiah también vivía en Ohio y un día antes del mensaje de texto, había comprado un teléfono con una nueva tarjeta, así que era imposible que alguien tuviera su número.

“Nadie sabía su número, era nuevo, y si hubiera enviado ese mensaje de texto por la mañana cuando tenía la intención de hacerlo, nunca lo habría recibido. Todo fue en el momento perfecto”, contó Isaiah.

Una Navidad diferente

Brenda se disculpó por el incidente, a lo que Isaiah le comentó que no tenía que pedir disculpas y le preguntó si podía guardar su número para seguir en contacto. “A medida que continuamos hablando, en dos o tres semanas, me di cuenta de que me gustaba y quería conocerla mejor”, reveló el hombre.

La historia de amor de Brenda e Isaiah Stearns. | Foto captura: @she_plusfive / TikTok

La mujer indicó que sentía atracción pero ella quería una relación seria, además, todavía no tenía el honor de conocer a Isaiah en persona. “En este momento de mi vida, estaba lista. Tenía 22 años y siempre soñé con ser madre y tener una familia. Nunca he sido una chica de citas. Quería salir con alguien que fuera digno de matrimonio”, indicó.

En ese contexto, Brenda le contó todo a su madre de lo que estaba viviendo en aquel momento y ella le dijo que lo invitara a pasar Navidad en aquel año (2009), pero le llegó un mensaje que le dejó con el corazón roto: su jefe le informó que no podía pasar las fiestas en Ohio.

¿Qué hizo al respecto? La mujer renunció a su trabajo y le comunicó a su madre que se mudaría con ella. En el fondo sabía que era el hombre de su vida, así que apostó todo por conocerse. En noviembre de ese año, Brenda se mudó a Ohio y conoció a Isaiah en persona el 1 de diciembre.

Una numerosa familia

Tres meses después de conocerse, Isaiah le pidió la mano y en junio de 2010 se casaron. “No fue apresurado. Simplemente sucedió. Estábamos tan enamorados el uno del otro”, sostuvo Brenda.

La numerosa familia de Brenda e Isaiah. | Foto captura: @she_plusfive

Una década después de aquel mensaje equivocado, la pareja está felizmente casada y tienen seis hijos en común. Esta historia se dio a conocer a través de Brenda, a quien se le puede encontrar en TikTok como @she_plusfive, y el video suma 2.2 millones de visitas.

