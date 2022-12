Lionel Messi guio a la selección argentina a la obtención del título mundial con sus buenas actuaciones y sus 7 goles en Qatar 2022. Uno de los principales seguidores del 10 argentino era don Hernán, el abuelo de 100 años que anotaba todos sus goles en una libreta. Su nieto Julián recordó al centenario en medio de las celebraciones y reveló que decidió continuará con la tradición familiar.

La historia de don Hernán Mastrángelo se hizo conocida en el 2021, el mismo año que la Albiceleste se coronó campeona de la Copa América. Con ayuda de su nieto Julián, el anciano se propuso anotar todos los goles de Lionel Messi de manera manual, en un cuaderno, tanto los que convertía en el Barcelona como en el cuadro que dirige hoy Lionel Scaloni.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, había revelado Julián Mastrángelo, el nieto de Hernán.

En julio del 2021, don Hernán celebró su cumpleaños número 100 con un regalo inesperado: Messi le dedicó un video para agradecerle su labor.

“¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!”, fueron las palabras del jugador argentino, que pertenece al PSG desde agosto del 2021.

“Desde arriba estuvo apoyando a Messi”

A inicios de febrero, don Hernán falleció sin poder ver a la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, algo que provocó la tristeza de millones de usuarios, que habían quedado conmovidos con su historia.

El pasado 18 de diciembre, Argentina se consagró campeona del mundo y su nieto Julián lo recordó en medio de las celebraciones. Además, reveló que decidió continuar con la tradición familiar y anotó de forma manual los 7 goles que anotó Messi en Qatar.

“Pasaba por aquí para contarles que seguí con la tradición y por fin se dio la final del mundo para el más grande. A mi abuelo le faltó ver la final del Mundial pero seguro que desde arriba estuvo apoyando al 10″, adelantó el joven en un video publicado en su cuenta de TikTok. “A seguir anotando, a ver hasta cuándo podemos seguir con la lista. Si Messi algún día quiere firmar estas hojitas o verlas, te esperamos”, agregó.

