Trágica historia en USA. Un vaquero de rodeo profesional de 27 años murió después de que lo alcanzara un rayo cuando iba a caballo. Terrel Vineyard, de Oshkosh, Nebraska, Estados Unidos, fue golpeado fatalmente el pasado 21 de junio mientras montaba su corcel, Dose, quien también murió.

Vineyard, un ternero experto y cordelador en equipo que se clasificó tres veces para la Serie Mundial de Roping en Equipo en Las Vegas, murió durante el extraño incidente en su casa del condado de Garden, solo dos meses antes de su fiesta de bodas con su esposa, Stacey.

La pareja, que se conoció en 2020, se casó en privado el 10 de febrero de este año y su recepción más amplia estaba prevista para agosto.

La desconsolada esposa de Vineyard dijo que él había sido una “figura paterna” para sus tres hijas, Maddie Aubree y Blayke, y las recordó a todas bailando en su sala de estar días antes de que él muriera.

Vineyard fue enterrado rodeado de sus ‘amigos vaqueros y vaqueras en sus caballos’ en el cementerio Antelope Valley cerca de Oshkosh, dijeron.

PARTIÓ A DOS MESES DE SU BODA

Llegaron tributos al popular jinete en las redes sociales, incluida una emotiva publicación en Facebook de su esposa Stacey. “Éramos perfectos el uno para el otro”, escribió.

“Me mostraste amor, me adoraste y me hiciste sentir como la mujer más hermosa. Creíste en mí y me apoyaste. Siempre estuviste tan orgulloso de las chicas y de mí. Nuestro tiempo fue corto, demasiado corto, quiero ser muy egoísta al respecto, pero me aferro a los increíbles años que tuvimos juntos”.

“Dios te necesitaba antes de que pudiéramos celebrar nuestro matrimonio, pero nuestra fiesta de baile en la sala de estar hace unas semanas, con chicas con sus vestidos, nuestras botas”, agregó.

Stacey dijo que su esposo la había visto con el vestido que planeaba usar para su fiesta de bodas, y uno de sus actos finales ‘desinteresados’ había sido comprarle a una hijastra sus donas favoritas como regalo de cumpleaños.

Vineyard se convirtió en el protegido de varios mentores, y un gofundme creado para apoyar a su familia dijo que era “muy bueno para hacer amigos dondequiera que estuviera”. Unas 93 personas han contribuido hasta ahora con $6,910 a la recaudación de fondos familiar tras la muerte de Vineyard.

