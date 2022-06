La graduación de un estudiante suele ser uno de los momentos más gratificantes. Eso no fue lo que pasó precisamente con un joven en Filipinas. Si bien asistió a la ceremonia con sus familiares, no le permitieron subir al escenario para recibir su diploma por una razón insólita: el pago de la tarifa de graduación no figuraba en el sistema. La historia conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Hace unas semanas, John Marcelino Rosaldo concluyó sus estudios de Enfermería en el Lorma Colleges, en San Fernando, La Unión, según explica PEP.ph. La ceremonia de graduación estaba programada para el 23 de junio de este año y el joven acudió con sus familiares.

John Marcelino Rosaldo es un enfermero cuya historia se volvió viral en las redes sociales porque no le permitieron subir al escenario en el día de su graduación. (Foto: Facebook/John Marcelino Rosaldo).

Lo que debía ser en una fecha inolvidable, sin embargo, se convirtió en una auténtica pesadilla. Al escuchar su nombre, el joven, vestido con la toga característica y el birrete, encaminó hacia las gradas para poder recibir su diploma, pero en ese momento fue retenido por los instructores de su centro de estudios.

¿Por qué no le permitieron recibir su diploma?

La historia se dio a conocer en TikTok, a través de la hermana menor de John, Celene Rosaldo, quien explicó que la universidad del joven no había confirmado el pago de la tarifa de graduación. “Ya pagó su tarifa de graduación el día anterior a su graduación, pero la escuela no confirmó su pago”, se lee en la descripción de uno de los videos que publicó en su cuenta de TikTok.

En otro de los clips que se hizo viral, se muestra los diplomas que recibieron algunos compañeros de John; en cambio, las manos vacías del joven y su rostro desencajado lo decían todo.

“Lo más doloroso fue la mirada de mi madre que pudo ver claramente que sacaron a su hijo de la fila hacia el escenario para recibir el diploma”, dijo Celene en una entrevista con Manila Bulletin.

Pagó la tarifa de graduación sobre hora

En un comunicado divulgado por Joy Ortega, quien es miembro electa de la junta del Distrito 1 de La Unión, John Marcelino dio detalles de lo que ocurrió.

Según explicó, un día antes de graduarse, al mediodía, pagó la tarifa a la cuenta bancaria de su universidad, a través de un servicio filipino de billetera móvil, según reproduce PEP. Como el joven enfermero estaba de servicio en una clínica, no se percató que la oficina de contabilidad le solicitaba una captura de pantalla del comprobante de pago en ese mismo momento.

Recién cuando regresó a su casa envió la fotografía del comprobante de pago y pensó que ya todo estaba solucionado. Al día siguiente, sin embargo, lidió con el problema y tuvo que resignarse a ver solo su fotografía en la pantalla proyectada.

Cuando llegó a su vivienda con su madre y su hermana, vio el correo electrónico de confirmación del pago de la oficina de contabilidad que fue entregado a las 9:52 a. m. de ese mismo día, 23 de junio de 2022.

“Me sentí privado de la oportunidad de hacer que mi familia se sintiera orgullosa de verme en el escenario, graduándome”, dijo el joven en su comunicado.

Una experiencia traumática

El joven enfermero calificó como una “experiencia traumática” lo sucedido el día de su graduación y consideró que, aun si no hubiera realizado el pago, la universidad habría tenido que permitirle subir al escenario y recibir su diploma de graduación.

La gerencia de su escuela lo ha contactado para hablar sobre el tema, según declaró a medios de su país, pero él aún “no está listo” para un diálogo, debido a sus emociones.

En las redes sociales, los usuarios le brindaron apoyo moral a Marcelino y expresaron su rechazo contra el accionar de la universidad.

“Hiciste lo mejor que pudiste, pero esto no arruinaría tu mejor futuro. Sigue con tu misión en la vida. Es un desafío para ti como el humilde hijo de Dios. Dios te sostendrá, bendecirá y guiará. Dios bendiga a tu familia”, escribió un usuario en Facebook.

“Debería haberle permitido graduarse, pero solo retuvo su transcripción de los registros hasta que todas las tarifas hayan sido pagadas después de la graduación. Después de años de duro trabajo, la graduación es más importante en la vida de un estudiante. La escuela había sido cruel con él y sus padres”, comentó otro.

