Paraguay: joven llamado Optimosprayn cuenta que su madre quería que su nombre fuera Chayane

En más de una ocasión circulan por Internet capturas de los documentos de identidad de personas con bastante llamativos y uno de los casos más curiosos era el de un joven oriundo de Paraguay llamado Optimosprayn, cuya historia se ha hecho viral.

Optimosprayn Ismael Meza Barboza nació en la localidad de San Lorenzo y contó que su nombre se debe a que su padre era fanático de los animes antiguos.

"Cando (él) era chico le encantaba 'Mazinger Z' y después aparecieron los 'Transformers'", contó el joven de 19 años al medio paraguayo Crónica.

Una vez le preguntó a su papá porque le puso ese nombre: "él me contó que era fanático del animé".



En efecto, el nombre del muchacho es una adaptación fonética de Optimus Prime, líder de los autobots y gran protagonista de "Transformers". Esta última obra de ficción ha tenido numerosas versiones animadas a lo largo de la historia y las más recordadas son las de los años 80.

Pese a la gran afición del padre de Optimosprayn por los robots, su madre no estaba de acuerdo con el nombre, pues ella quería otro nombre peculiar para este: Chayanne.

Al final, los progenitores llegaron a un acuerdo y el papá fue quien se encargó de elegir el primer nombre y la mamá el segundo. Optimosprayn Meza hasta hoy agradece que esta última haya optado por llamarlo como su abuelo materno.

Debido a que su primer nombre lo avergonzaba, el joven paraguayo solía presentarse en el colegio con su segundo nombre, aunque eso también le trajo algún problema. "Tenía miedo de que mis compañeros nuevos se rían de mí, me presentaba como Ismael Meza nomás", contó Meza.

El detalle es que un cierta ocasión una profesora le exigió que le dijera su nombre completo, lo que el estudiante hizo, encontrando una respuesta negativa.

"Me preguntó si ella tenía cara de payaso y dijo que me estaba burlando de ella y me echó de la clase", explicó Optimosprayn Meza. Los compañeros de Meza contaron a la maestra que ese sí era el nombre de su compañero y el chico tuvo que mostrarle su tarjeta de alumno para que por fin le creyeran.

Aquella no fue la última vez en la que la gente pensó que le tomaba el pelo al decir su nombre. Con tales antecedentes, es probable que, en caso de tener hijos, Ismael opte por un nombre mucho más convencional para estos.

Más allá de que el relato de Optimosprayn Meza sea una anécdota viral, el tatuaje con el símbolo de los autobots que luce en el cuello es un indicativo de que lleva su nombre con orgullo.