No hay padre que no quiera perderse la boda de una hija, aun con distintas limitaciones. Harold ‘Hal’ Davis, un hombre oriundo de Estados Unidos, es una muestra de ello. Él quedó gravemente herido tras sufrir un accidente doméstico, no pudo caminar, pero se enfocó en su rehabilitación y pudo entregar a su hija al altar. La historia conmovió a los usuarios de las redes sociales.

El pasado 26 de marzo del 2022, Harold ‘Hal’ Davis (53) estaba realizando trabajos en el jardín de su casa, en Florida, cuando cayó de una escalera de más de tres metros y quedó gravemente herido. Su esposa y sus hijos lo llevaron de emergencia a un hospital. Allí los médicos le dijeron que la médula espinal había quedado dañada y que no podía caminar.

El hombre, que trabajaba en la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, en Orlando, fue llevado al Centro Shepherd en Atlanta, Georgia, que se especializa en tratamiento médico y rehabilitación, según indicó su familia en la página gofundme.

Entregó a su hija al altar

Pese a la situación, Davis se enfocó en su rehabilitación y contó con el apoyo de su familia. El propósito del hombre era estar presente en la boda de su hija, cuya fecha estaba programada para marzo del 2023.

Después de un sacrificado esfuerzo, Harold pudo alcanzar su meta el 18 de marzo de este año, según ABC News. El momento quedó registrado y fue compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

“Aquí está, paseando a la hermosa novia Hannah por el pasillo, haciendo realidad tantas oraciones y sueños. Estamos muy felices por Hal y toda su familia”, se lee en la publicación.

El video conmovió a miles de usuarios, quienes resaltaron el esfuerzo y amor del padre por su hija.