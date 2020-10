Aunque ya se venía especulando, finalmente el técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca , tuvo la última palabra y dio a conocer que Gianluca Lapadula es uno de los convocados para los próximos encuentros de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. De esta forma, al delantero ítalo-peruano se le presentaría la oportunidad de vestir oficialmente la blanquirroja en los duelos que sostendrá Perú.

Pese a que aún no está confirmada la presencia del atacante del Benevento en los partidos contra Chile y Argentina, que se disputarán en noviembre por la fecha 3 y 4, respectivamente; lo cierto es que todo dependerá de cómo culminen los trámites documentarios que el futbolista continúa realizando para jugar por el combinado nacional.

Mientras esperamos que se agilicen los papeleos para obtener su DNI, te damos a conocer todo lo que debes saber sobre el nuevo delantero de la selección peruana de fútbol.

Gianluca Lapadula fue la gran novedad en la lista de convocados de Ricardo Gareca (Foto: EFE)

¿QUIÉN ES GIANLUCA LAPADULA?

Gianluca Lapadula nació el 7 de febrero de 1990 en Turín, Piamonte; su padre es italiano y su madre es peruana. Desde muy pequeño, mostró su interés por el fútbol, comenzando su carrera en las divisiones menores de la Juventus entre 1996 y 2004. Dos años más tarde, en 2006, pasó al Rivoli Collegno y de inmediato al Treviso, donde se mantuvo por un tiempo. Debido a que el club no pasaba por un buen momento económico, lo vendió en 2007 al Pro Vercelli.

Gracias a sus buenas actuaciones, el Calcio Ivrea lo fichó para la temporada 2008-2009 de la Lega Pro Seconda Divisione, la Cuarta División del Fútbol Italiano.

Él quería más y lo consiguió, pues con sólo 19 años logró ser fichado por el Parma de la Serie A, pero al tener tanta competencia en el primer equipo tuvo que jugar en el Torneo Primavera, anotando seis goles en 28 partidos. Continuó su carrera en otros clubes luego de que fuera cedido en calidad de préstamo al Atlético Roma (0 goles), Ravenna Calcio (1 gol), San Marino Calcio (24 goles), Cesena (1 gol), Frosinone Calcio (0 goles), N. D. Gorica de Eslovenia (14 goles) y Teramo Calcio (24 goles).

Debido a la quiebra del Parma, varios de sus jugadores tuvieron que irse. Esto fue aprovechado por diversos clubes de Italia y en julio de 2015, Gianluca Lapadula llegó como jugador libre al Pescara, de la Segunda División de Italia. A raíz del buen rendimiento que tenía, pues había anotado diez goles en 17 partidos, llamó la atención de diversos clubes internacionales.

El delantero italiano de Benevento, Gianluca Lapadula, celebra tras anotar un penalti durante el partido de fútbol de la Serie A frente a Roma (Foto: AFP)

EL INTERÉS DE RICARDO GARECA POR LAPADULA

Gianluca Lapadula se había convertido en un jugador atractivo ante los ojos de los entrenadores, situación que despertó el interés del técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien viajó a Europa para proponerle al delantero de raíces peruanas que juegue por la blanquirroja de cara a las Eliminatorias que se iniciaban en marzo de 2016 y a la Copa América Centenario, que se disputaría en junio de ese mismo año en Estados Unidos.

Aunque él mostraba mucho cariño y agradecía, a través de sus redes sociales, a los hinchas peruanos que ya lo imaginaban vistiendo la camiseta peruana, dijo que no integraría el cuadro nacional. “Tomé la decisión de esperar hasta junio para concentrarme en el campeonato de la Serie B acá en Italia. En junio pasado yo había dicho que iba a dar mi alma y mi corazón por el Pescara y lo quiero hacer. Quiero concentrarme en lo que había ya decidido antes (…). Ustedes, pueblo peruano, me han llenado el corazón de un amor inmenso y estoy seguro [de] que tanta fuerza que tengo ahora en el campo es gracias a ustedes. Una costa puedo decir: la convocatoria de la Selección Peruana es la oportunidad más importante que hasta ahora he tenido en mi vida”, escribió en febrero de 2016.

Meses después, en mayo, indicó: “Decidí no participar de la Copa América porque no quiero ir sólo por aprovechar de una ocasión profesional. Iré seguramente a conocer el Perú y, sólo así, podré entender de verdad qué cosa significa la blanquirroja”. De esta forma, le dijo no al llamado de ‘El Tigre’.

El 6 de junio de 2016, cerró su gran rendimiento con el Pescara, al lograr el esperado ascenso a la Serie A y anotando 30 goles en 44 partidos. De esta forma, volvió a estar nuevamente bajo los reflectores del fútbol internacional.

La vez que Ricardo Gareca se reunió con Lapadula el año 2016 (Foto: Bruno Ortiz Jaime)

LAPADULA LLEGA AL AC MILAN Y LO CONVOCAN EN ITALIA

Lapadula dio el mejor salto de su carrera al haber sido contratado por el AC Milan, uno de los equipos más grandes de Italia. No le fue mal, pero tampoco muy bien, pues en 29 encuentros anotó ocho goles. Por una mala campaña a nivel colectivo, el club optó por cederlo a préstamo para la temporada 2017-18.

Durante su paso por Milán, fue convocado de emergencia por la selección de Italia en noviembre de 2016 y declaró que su sueño siempre fue vestir la camiseta italiana. En el encuentro contra Alemania, no tuvo chance de jugar.

LLEGA A GENOA, LECCE Y BENEVENTO

El AC Milan lo prestó al Genoa la temporada siguiente, 2017/2018. Ahí, marcó 6 goles en 28 partidos en la Liga de Italia. El Genoa quedó contento con Lapadula y lo compró. Pero en la temporada 2018/2019, se lesionó y sólo jugó ocho partidos de liga.

Lecce buscaba delantero para el 2019/2020 y el Genoa le prestó a Lapadula. En dicho club, el ítalo-peruano tuvo su mejor temporada goleadora desde que dejó el Pescara de la Segunda División. Marcó 11 goles en 25 partidos.

Terminó el préstamo y Lapadula debía regresar al Genoa, pero apareció el Benevento y compró al delantero. Esta temporada 2020/2021, Lapadula lleva 5 partidos jugados y 2 goles anotados.

Gianluca Lapadula anotó 13 goles en la temporada 2019-20 con el Lecce. (Foto: U.S. Lecce)

GIANLUCA LAPADULA JUGÓ POR ITALIA

Gianluca Lapadula fue convocado una vez más para vestir la camiseta italiana y jugó un partido amistoso el año 2017 contra San Marino. En el encuentro no oficial marcó tres goles; aunque rindió bien, no volvió a ser llamado por la ‘Azurri’.

En cuanto a títulos, Lapadula ganó la Super Copa de Italia con el Milan en la temporada 2016/2017.

Según el sitio web especializado en economía deportiva Transfermarkt, Lapadula tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, aunque este no ha sido su valor más alto. Cuando lo contrató el AC Milan, la página le dio un valor de 8 millones de euros.

