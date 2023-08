Lucie Tabitha es una británica de 35 años que, durante su juventud, fue víctima de bullying debido a su altura ya que mide 6 pies y 1 pulgada (1.85 metros); sin embargo, se las arregló para sacarle provecho a esto y ahora genera más de 10 mil dólares al mes.

Mediante su cuenta de TikTok, la joven suele compartir su día a día con sus más de 180 mil seguidores, quienes suelen llamarla “Diosa amazónica”.

“Tengo muchos fans a los que les gusta el fetiche de las gigantes”, dijo la británica en conversación con Media Drum World. “Muchas personas disfrutan la idea de admirarme y ser más pequeños que yo y que yo pueda controlarlos”.

Tabitha cobra hasta 500 dólares por un video personalizado, en donde suele cumplir los deseos de los fanáticos que piden ser “pisoteados” o “comidos” a través de la lente de la cámara.

Ella nunca creyó que sus casi 2 metros de altura le servirían para ganarse la vida después de haber sido objeto de burlas durante su infancia.

Acosada durante su infancia y adolescencia

“Fui acosada constantemente por mi altura mientras crecía”, confesó. “A menudo me molestaban, me insultaban y en general se burlaban de mí por eso y me hizo odiar absolutamente ser yo”.

Su vida sentimental tampoco ha sido sencilla pues, asegura, los hombre suelen sentirse intimidados por ella. “Muchos hombres me han pedido que no use tacones altos en las citas o me han dicho que se sienten tontos a mi lado porque soy muy alta”, indicó.

Contrario a lo que uno podría creer, las mujeres tampoco tuvieron compasión con ella. “He oído a chicas pasar junto a mí decir ‘Me alegro de no ser así de alta’ y a menudo escucho a la gente reírse por lo bajo, especialmente si llevo tacones altos”, señaló.

Todo cambió cuando, gracias a TikTok, encontró la tendencia “TallTok”, una especie de sección en donde las mujeres altas muestran su altura sin sentir vergüenza.

“Me armé de valor y publiqué un TikTok de mí en tacones altos mostrando lo alta que soy y tuvo una reacción positiva que ayudó a aumentar mi confianza y cuanto más lo he hecho, más segura me siento”, aseguró.

Esto la ha ayudado a sentirse más cómoda, pues ha dejado de ver su altura como una debilidad:

“Ya no siento que mi altura sea mi debilidad, siento que es mi fortaleza y realmente nunca pensé que me gustaría mi altura”, concluyó. “Sentí que era una maldición con la que tendría que lidiar toda mi vida”.

¿Cuáles son las consecuencias del bullying durante la adolescencia?

El bullying en la adolescencia puede tener efectos duraderos, incluyendo problemas emocionales, académicos y de autoimagen, aislamiento social, riesgos para la salud mental, comportamientos autodestructivos, dificultades en las relaciones, impacto futuro y sentimientos de inseguridad. El apoyo y la intervención son esenciales para mitigar estos efectos negativos.