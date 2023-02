Durante la década de 1960, Timothy Welch fue uno de los miles de bebés que fueron puestos en adopción en el Reino Unido. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero el hombre logró reencontrarse con June Mary Phelps, su madre biológica.

En la actualidad, Timothy es un profesor de 58 años que creció con sus padres adoptivos Bill y Eunicé, quienes lo adoptaron cuando él solamente tenía seis semanas de nacido.

Según contó a la BBC, tuvo una vida feliz y nunca pensó en tratar de encontrar a su progenitora; sin embargo, todo cambió cuando sus padres adoptivos fallecieron.

“Mis padres adoptivos siempre me decían ‘tú eras especial, llegaste a nosotros de una forma diferente’. No podían tener sus propios hijos, así que iniciaron el proceso de adopción y, a los 36 años, me adoptaron a mí”, declaró el hombre.

Así, empezó a buscar a su madre biológica en enero de 2022 tras revisar unas viejas fotos familiares. En aquella ocasión, halló una imagen de Yateley Heaven, lugar donde nació, y al rastrearla dio con un grupo de Facebook de personas que nacieron allí.

Un grupo de Facebook, el medio para reencontrarse con su madre después de 58 años

“Mientras buscaba, me di cuenta de que había un grupo cerrado de Facebook para familias, madres e hijos que habían nacido allí. Solicité unirme al grupo y la moderadora, Penny Green, me respondió y me preguntó por mi historia”, explicó Welch. “Como historiadora aficionada entusiasta, se mostró muy interesada y se ofreció a ayudarme a localizar a mis padres biológicos”.

Penny Green, extrabajadora benéfica de Bedfordshire, le explicó al docente que, en la década de 1960, las madres solteras solían ser obligadas a dar en adopción a sus hijos.

“La teoría de entonces era que hacían un favor a las madres solteras, porque no estaba bien visto ser madre soltera”, aseguró.

Timothy dedujo que su madre fue víctima de una adopción forzada, debido al hecho de que era demasiado joven pues tenía 18 años cuando dio a luz.

“June no tenía elección, sobre todo si quería seguir trabajando. ¿Cómo iba a mantenerme sin tener trabajo?”, señaló.

Enterado del hecho, Timothy decidió solicitar ante la Oficina del Registro General una copia de su partida de nacimiento y, con ayuda de Penny, pudo encontrar a June Mary Phelps y a su esposo, Michael Mortimer, a través del registro electoral de Reino Unido.

El profesor contactó a Mortimer, que hizo que hablara con sus hermanos biológicos, a quienes también tuvo la oportunidad de conocer. En septiembre de 2022, pudo conocer a su madre biológica.

“Me siento muy afortunado de haberlos conocido en esta etapa de nuestras vidas y voy a disfrutar mucho conociéndolos a ellos y a sus respectivas familias”, declaró.

Welch explicó, que pese a los problemas de salud de su mamá, ella guarda un buen recuerdo de él. Además, indicó que, desde la reunión, está empezando a reconstruir detalles sobre sus primeros años de vida.

La historia de la mujer que después de 38 años se reencontró con el hijo que le robaron al nacer

En una historia similar a la de este británico, un hombre que fue adoptado de niño en Chile descubrió que había sido secuestrado al nacer. Ahora, 38 años después, logró reunirse con su familia biológica.

Tyler Graf, de 38 años, pasó el susto de su vida el 22 de mayo de 2021, cuando una organización chilena sin fines de lucro lo contactó y le dijo que había sido robado de su familia en Temuco y dado en adopción ilegalmente.

Una prueba de ADN confirmó que, de hecho, había sido víctima de un esquema de secuestro llevado a cabo durante los años 80. Se estima que, mediante este mecanismo, se vieron afectados entre 8,000 y 12,000 niños y familias.

Ahora, Graf, un bombero de Houston con esposa e hijo, regresó a Chile para un emotivo reencuentro con su madre y tres hermanas, familiares que nunca supo que tenía.

Para conocer todos los detalles de este caso, ingresa a este enlace.