Gran revuelo es el que causó este video viral que ha sido calificado como indignante con solo 13 segundos de duración. Desde pequeña he visto diversas acciones no correctas por parte de los profesores y con más intensidad en los medios de comunicación, pero en pleno 2024 no tiene explicación lo que hace esta docente en su salón de clases. Hoy te traigo toda la información sobre este caso que se volvió tendencia en México y que ya dio la vuelta por todo Latinoamérica. El clip está protagonizado por Scarlet Overa, una maestra que humilló a sus alumnos de primaria aventándoles sus cuadernos al piso tras corregir las tareas, algo muy distante a la noble acción de Ada González quien antes de morir pidió que ayuden a estudiantes de bajos recursos en lugar de enviarle flores.

La escuela es, para muchos niños, un lugar seguro en donde no solo aprenden, sino que se forjan como personas y aprenden a socializar con otros compañeros. Es por eso que muchos padres se sienten confiados al dejarlos cada mañana en la institución sabiendo que los apoyarán y orientarán pero, ¿alguna vez tuviste dudas del trato de los profesores hacia tus hijos cuando no hay autoridades cerca?

Pues esta semana un caso remeció las redes sociales en México al mostrar una clara escena de maltrato hacia los escolares y protagonizada por Scarlet Overa, quien no solo se volvió viral sino que terminó siendo expulsada de la escuela Lázaro Cárdenas, en Toluca, Edomex. Esto luego de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México la retirara del cargo.

VIDEO VIRAL |Maestra causa indignación en Toluca por tirar al piso los cuadernos de sus alumnos.

El video viral de la maestra de primaria que avienta los cuadernos

En las imágenes, que solo duran 13 segundos y fueron difundidas el 19 de marzo, se ve claramente cómo la maestra revisa varios cuadernos sentada en su escritorio y luego los lanza al suelo para que los niños se acerquen y los levanten. Este proceso lo hace con cada uno, pues menciona el nombre del pequeño y, tras esto, se lo tira.

Fue justamente uno de los estudiantes quien decidió grabar el hecho y se ve claramente cuando termina de calificar, llama al niño y este recoge su libreta del suelo en total silencio para luego dirigirse a su asiento. La acción se repite con otro escolar del mismo modo.

El video fue compartido por varios medios de comunicación en México y causó gran revuelo en las redes sociales. Tras esto, se supo que los alumnos recibirá sesiones con psicólogos para ser evaluados y tendrán una nueva docente a cargo de su educación tal como detalla el ‘Informador’.

Una maestra de la escuela Lázaro Cárdenas en Toluca fue captada aventando los cuadernos de los alumnos al suelo luego de calificarlos; los pequeños recogieron sus libretas. #Despierta con @daniellemx_ | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/iar1cZtlIR — NMás (@nmas) March 20, 2024

