El desgarrador relato de la actriz que vive con esclerosis múltiple y que podría no volver a actuar

La vida de Selma Blair cambió rotundamente cuando los médicos le diagnosticaron esclerosis múlitiple, enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios y que ocasiona diversos síntomas diferentes como la pérdida de visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación.

La actriz, recordada por sus papeles en 'Legalmente rubia' y 'Hellboy', recordó que la agotaban hasta las labores más sencillas. Un día, después de dejar a su hijo en la escuela, no pudo culminar el viaje de una milla de distancia sin detenerse para tomar una siesta.

"Estaba avergonzada, hacía lo mejor que podía y era una gran madre", dijo Selma Blair. "Pero estaba matándome".

Lo más frustrante fue que los médicos que la atendieron hicieron muy poco para ayudarla. Y es que según informó E! News, le llegaron a decir que su condición se debía a una simple fatiga o a un desequilibrio hormonal.

Sin embargo, todo cambió cuando acudió a Jason Berkley, neurólogo de Los Angeles, y se desvaneció en frente de él.

"Tuve estos síntomas por años", escribió en su cuenta de Instagram, "pero nunca me llegaron a tomar en serio hasta que me desvanecí tratando de resolver lo que yo creí era un mal nervioso".

Berkley no lo pensó dos veces. Le puso a Blair una inyección de esteroides en el cuello que alivió algunas de sus molestias. Fue entonces que el médico insistió en realizar una resonancia magnética.

El examen descubrió varias lesiones que afectaban su cerebro, un símbolo de que tenía esclerosis múltiple.

Los resultados deberían haber aterrado a la actriz, pero generaron el efecto contrario.

"Cuando me lo dijeron me puse a llorar, pero no eran lágrimas de pánico, sino de saber por fin qué tenía que hacer para tratar un cuerpo del que había perdido el control totalmente", mencionó la protagonista de "The Sweetest Thing".

Blair dijo que lo más difícil del diagnóstico fue contárselo a su hijo. "Siempre quiero que se sienta seguro, nunca responsable por mi", dijo, "pero él ya me había visto caer".

Cuando finalmente se lo dijo, casi se pone a llorar, pero no sin antes preguntarle: "¿te matará?". Blair respondió "no, quiero decir, nunca sabemos qué es lo que nos mata, Arthur. "Pero no es que el doctor me haya dicho que me esté muriendo".

Sorprendentemente, los médicos de Blair creen que tiene un pronóstico notablemente bueno. "Soy muy sintomática", aseguró.

"Tengo una esclerosis múltiple agresiva, pero el doctor que vi me dijo que dentro de un año podría haber recuperado el 90 por ciento de mis habilidades".

Si bien Blair aún tiene un largo camino por recorrer, está agradecida de tener finalmente respuestas tras varios años de lucha por su vida.

"El médico dijo: 'tu vida será diferente para siempre'", recordó la actriz luego de recordar el día del diagnóstico. "Yo estaba como, 'bueno, gracias a Dios'".