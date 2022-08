Hay perros que suelen destrozar todo a su paso como los zapatos de su dueño, periódicos o accesorios del hogar, pero las mascotas protagonistas de esta historia sobrepasaron los límites con su ‘inocente’ travesura. Nathan y Rachael Lamet son una pareja de Salem y él decidió comprar un billete de la Lotería de Oregon con mucha fe de que sea el boleto ganador; sin embargo, grande fue su sorpresa al notar que sus mascotas se lo habían comido. Este caso se volvió viral en Estados Unidos y aquí te traemos los detalles.

“Por alguna razón, dejamos el boleto en el sofá y les supo delicioso. Me acosté y cuando me desperté, estaba mordido hasta el punto de que pensé que no se podía revisar”, comentó Rachel sobre lo sucedido con Apple y Jack, dos perros de raza Alaskan Klee Kias de 11 meses y 2 años, respectivamente.

En su desesperación, la pareja se acercó a las oficinas de la Lotería de Oregon llevando en sus manos todos los trozos del billete de raspadito que costó 3 dólares y que estaba masticado por sus perros. Eso no fue todo, pues también mostraron una foto de las mascotas y una nota escrita en donde, de manera divertida, contaron lo sucedido.

“Mi esposo pensó que era divertida y que al menos, alguien podría reírse mucho con lo sucedido. Dijo que seguro que es un ganador (...) los amamos, pero a veces están locos”, agregó la mujer tal como resalta People .

¿Qué pasó con el premio de la lotería?

Los funcionarios de la Lotería de Oregon explicaron en un comunicado enviado el 11 de agosto que varios de sus empleados recibieron la nota de Nathan y Rachael Lamet y todos los pedazos del billete de raspadito con el crucigrama de oro del faraón que habían destrozado Apple y Jack. Luego de unirlos descubrieron que el hombre había ganado $8. Fue así como la pareja recibió un cheque con su premio.

En la información también se detalló que la institución permite a las personas enviar sus boletos ganadores por correo, lo que puede demorar alrededor de 10 días hábiles en procesarse, por lo que la pareja decidió acercarse a las oficinas para explicar lo ocurrido.

