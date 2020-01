Cuando los fans hablan del universo de Batman, es imposible no incluir a Catwoman, una mujer que fue creada en los cómics principalmente como una rival del detective murciélago, pero poco a poco se convirtió en su amante y hasta el día de hoy los seguidores de DC esperan que este romance entre ambos se concrete en una boda sin igual.

No obstante, el camino de ambos ha sido muy accidentado, en especial si se considera que estos personajes han sufrido transformaciones desde su primera aparición en 1940. Ahora, sufrirán una adaptación más para la película de Matt Reeves “The Batman”, donde Robert Pattinson y Zoe Kravitz harán de Bruce Wayne y Selina Kyle respectivamente.

A pesar de que la cinta está programada para el 2021, los fans han estado atentos a cualquier rumor o comentario acerca de ambos actores en su preparación para los papeles, siendo uno de los últimos comentarios que Robert Pattinson aún necesitaba ganar más músculo para interpretar al mejor detective del mundo.

De quien no se había tenido noticias (hasta ahora) había sido de Zoe Kravitz, quien también permanecía en silencio para no revelar detalles de su papel en “The Batman”. Sin embargo, parece ser que el estudio y el director han permitido que ella comente un poco de esto debido a su reciente transformación en las redes sociales.

LA CATWOMAN / SELINA KYLE DE ZOE KRAVITZ

Durante una reunión en la Asociación de Críticos de Estados Unidos, Zoe Kravitz asistió para hablar sobre su nueva serie “High Fidelity”, aunque no pudo evitar comentar algunas cosas del papel que estaba preparando con Matt Reeves. Además, también reveló quién había sido su mayor inspiración al momento de convertirse en Catwoman:

“Creo que Catwoman es un personaje icónico”, dijo la actriz a Variety. “Nunca estuve muy interesada en los cómics, pero ese mundo siempre fue muy intrigante para mí. Y luego, por supuesto, está Michelle Pfeiffer: su actuación siempre ha sido muy inspiradora para mí. Simplemente se sintió icónica”.

Como se recuerda, Michelle Pfeiffer interpretó a Selina Kyle en la película “Batman Returns” en 1992, la misma que fue dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, un Batman que hasta el día de hoy es recordado con alegría por muchos fans de los cómics de DC. Con esta revelación, también admitió lo que el personaje de Catwoman significaba para ella.

“Catwoman, Selina Kyle, representa una feminidad realmente fuerte y estoy emocionada de sumergirme en eso”, comentó Kravitz. “Creo que la feminidad representa el poder y creo que es un tipo diferente de poder que el poder masculino. Eso es algo realmente interesante sobre Batman y Catwoman. Siento que Batman representa un tipo muy masculino de poder masculino y Catwoman representa un poder muy femenino, un poco más complicado y más suave también. Me gusta la idea de que puedes ser suave, puedes ser amable, aún ser muy poderosa y aún ser muy peligrosa”, finalizó la actriz.

Además, en sus redes sociales ella ha publicado algunas fotos con un cabello corto particular, algo que sus seguidores se sorprendieron de descubrir ya que en los últimos años había mantenido un cabello largo con dreads. La misma actriz reveló que se había cortado el pelo para el papel de Catwoman en sus redes sociales.

Enfocándonos más en su preparación para el papel, Kravitz confesó a Just Jared que no era nada fácil convertirse en Catwoman, en especial porque necesitaba una serie de entrenamiento físico que, tal como ella menciona, la deja exhausta. “He estado entrenando mucho, lo cuál es genial y difícil. Es muy físico. He regresado a casa cojeando todos los días.” comentó la actriz.

A pesar de todo esto, aún no se sabe mucho acerca de cómo interactuarán Selina Kyle y Bruce Wayne en la película. Es más que evidente que compartirán pantalla, pero podrían aparecer como enemigos para luego aliarse o en un inicio presentarse como compañeros para derrotar a un enemigo en común.

Batman y Catwoman han tenido una larga y tendida historia de amor/odio en los cómics de DC (Foto: DC Comics)

Se sabe que Matt Reeves quiere un Batman más humano y real para la Tierra que otras adaptaciones, basándose principalmente en “Batman: Year One”, cómic que le trajo una gran inspiración para su historia. Sin embargo, él agregaría sus propios elementos para separarse de esa historieta y tener una adaptación original propia.

El elenco de “The Batman” también incluye a Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, John Turturro como Carmine Falcone y Jayme Lawson con un rol que por ahora no ha sido revelado al público. Esta película está programada para el 25 de junio del 2021 y actualmente el equipo se encuentra en rodaje.