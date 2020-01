Robert Kirkman, el creador de “The Walking Dead”, ha confirmado hace poco que el verdadero origen del virus zombi es completamente diferente a lo que la mayoría de sus fans pensaban. De hecho, es muy poco probable que en algún momento alguien haya pensado en eso o que el director estaba haciendo una broma al hacer esta afirmación, pero según él el origen del brote zombi viene de unas “esporas del espacio”.

Desde el inicio de “The Walking Dead”, los protagonistas barajaban la posibilidad de encontrar una cura, aunque con el pasar de las temporadas la cura, y los zombis como tal, pasaron a un segundo plano para concentrarse principalmente en los conflictos que los grupos de supervivientes tendrían en un Apocalipsis Zombi.

Como se recuerda, el episodio piloto de “The Walking Dead” presenta a Rick Grimes (Andrew Lincoln), quien se despierta de un coma en un mundo que ya no reconoce. Él escapa del hospital abandonado solo para encontrarse a los cuerpos reanimados de los muertos, quienes han invadido toda su ciudad y decide entrar en acción para encontrar a su hijo y su esposa.

Por otro lado, el spin-off “Fear the Walking Dead” comenzó cuando el brote del virus recién comenzaba, mostrando la evolución progresiva del contagio y como la sociedad terminó mermándose hasta cuando Rick despertó. Aún así, esta serie tampoco se detienen mucho a explicar cuál fue el origen exacto del virus o qué se hizo para intentar detenerlo.

Desde su inicio hasta hace poco, una de las mayores incógnitas de la serie era qué había causado el Apocalipsis Zombi en primer lugar, incluso si a los personajes dentro de la ficción no les importara esta respuesta. Y Robert Kirkman no es ajena a esta pregunta, ya que ha sido cuestionado numerosas veces por una respuesta.

En todo momento él siempre ha bromeado al respecto, incluso en una entrevista lo relacionó con “Breaking Bad” por el 2018. Si bien nunca se ha mencionado, la gente sabe que existe una explicación, pero se entendía por qué Kirkman no tenía la intención de revelarlo. Una vez él admitió que le dijo a su hija la verdad sobre el Apocalipsis Zombi, y ahora parece que lo ha hecho público a través de su Tweet.

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) January 22, 2020

En la red social un fan quiso preguntarle sobre el asunto nuevamente ya que los cómics de “The Walking Dead” terminaron sin brindar ninguna respuesta, a lo que Kirkman respondió “space spore” (espora espacial). Esto puede ser tomado como una broma, pero en el pasado él comentó que podría decir la verdad sobre el brote una vez que “The Walking Dead” terminara.

¿Qué quiere decir esto? ¿Los zombis vienen del espacio? La verdad es que si. De alguna manera, una espora alienígena llegó a la tierra o fue descubierta por unos científicos que comenzaron toda la infección zombi. Todo lo que necesitaban era que se transmita por el aire para que luego todos los muertos regresaran a la vida.

La conexión con los aliens no es algo ajeno a “The Walking Dead”, ya que incluso Kirkman usó en el pasado un final alternativo para “The Walking Dead” #75, donde los aliens invaden el planeta luego de debilitarlo con el virus zombi. Por si fuera poco, esta explicación también va de acorde a lo que dijo Kirkman en un momento sobre que el origen sería algo muy relacionado y “loco de la ciencia ficción” que haría la historia “mucho más extraña” si se explorara a profundidad en la serie.

The Walking Dead #75 fue uno de los cómics más raros para los fans (Foto: Kirkman)

Ahora, otro punto a favor para saber que lo que dice es verdad, es remontar a la segunda temporada de la serie, cuando Rick le revela al grupo que el virus zombi en realidad está dentro de todos, que ya todo el mundo está infectado e incluso los muertos que no tuvieron contacto con los “walkers” se convertirían en estos monstruos.

Al ser una espora del espacio, lo más lógico es que de alguna manera (porque pueden haber miles siendo algo alienígena) se reprodujo en el aire hasta contaminar a todo el mundo sin que nadie se diera cuenta, no hasta que los muertos comenzaron a levantarse y desatar todo el caos que se ve en “The Walking Dead”.

Finalmente se conoce el origen de los zombies. ¿Fue una buena decisión ocultarlo hasta ahora? (Fotos: AMC)

Lastimosamente, y por más sentido que tenga la explicación, es muy decepcionante. Descubrir que una serie, que al inicio simulaba situaciones reales, se basa en un elemento de la ciencia ficción fantástica le quita un poco de realismo a lo que sucede con los personajes.

De todas maneras, cualquier caso hubiera sido negativo si es que se explorara el inicio del virus, así que Kirkman tomó la decisión correcta al no querer revelar hasta ahora lo que originó todos los eventos de “The Walking Dead”.

