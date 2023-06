Las personas con enfermedades raras o huérfanas pueden padecer problemas de autoestima recurrentes. Alba Parejo, una española con más de mil lunares en la piel, lo vivió en carne propia desde que era una adolescente, pero aprendió a librarse de esas “taras” con los años. Hoy, convertida en modelo, crea conciencia el nevus congénito y otros males.

Alrededor de 7 mil enfermedades raras o huérfanas afectan al 7% de la población mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y una de ellas es el nevus congénito melanocítico gigante, un parche de piel de color oscuro y a menudo velludo que suele presentarse con lunares en el cuerpo.

Alba Parejo, una española originaria de Castelldefels, un municipio de Barcelona, nació con esta enfermedad, que aparentemente es causada por un defecto genético, según indica Medline Plus. Durante su niñez y parte de su adolescencia fue desarrollando complejos, a tal punto que en su clóset solo había pantalones y camisetas largas para ocultar las manchas en su piel.

Después de una mala experiencia con un chico de su edad, la perspectiva de ver el mundo cambió y decidió liberarse de los prejuicios.

“Aquí tengo dos opciones: me tapo y entonces tendré más miedo porque a la que conozca a alguien no me atreveré a enseñarle mi cuerpo. O enseño todo de primeras y así sé que la persona que se me acerque ya sabe y acepta que tengo esta anomalía en la piel”, dijo Alba en una entrevista con PlayGround.

Se convirtió en modelo para crear conciencia

En el año 2017 Alba Parejo recurrió a las redes sociales para dar a conocer su nevus, haciendo uso del hashtag #liberándonos, y recibió el apoyo de varios usuarios. En ese mismo año, ganó un concurso de belleza y se convirtió en la imagen de un centro comercial de su pueblo, algo que le dio confianza.

Pero la joven, que hoy tiene 21 años, decidió ir más allá: convertirse en modelo para dar a conocer la enfermedad. “La idea de ser modelo la verdad es que no surgió, nunca me lo había planteado. Fue a raíz de empezar a publicar fotos mías en redes sociales hablando de esta enfermedad”, admitió la español, que tuvo que someterse a más de 30 cirugías para tratar su mal.

Además de modelo e influencer, Alba estudia sociología, da charlas sobre su enfermedad y hace unos años publicó el libro “Desde mi piel”.