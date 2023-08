Corea del Sur es uno de los países más importantes del continente asiático y de los más influyentes en el mundo, ya sea por su tecnología o arquitectura futurista, esta nación es admirada y el destino apuntado de millones de turistas, por ende, un influencer español ha querido advertir a los próximos visitantes sobre un detalle en particular en esta tierra.

El usuario de TikTok registrado como @sisiuve, es un ciudadano natural de España pero asentado en Corea del Sur que recientemente ha compartido en un videoclip en la plataforma, donde advierte que los tradicionales ‘karaokes’ muchas veces pueden ser en realidad la fachada de un nigth club clandestino.

Este hombre cuenta, personas en motocicletas circulan por las calles lanzando folletos, aquí invitan a visitar estos peculiares lugares. “Están tirando unos panfletos. Ya sé lo que es eso. No lo entregan por la calle, lo tiran al suelo directamente. básicamente llaman cuando van a un karaoke o algún lugar en concreto para que traigan a las mujeres que luego vienen en taxis”, indica antes de contar su experiencia.

@sisiuve Cuidado con estos lugare en Corea del Sur. IG: sisiuve 🙌🏻 ♬ sonido original - sisiuve

“Algunos karaokes tienen final feliz”

“Fuimos (en compañía de su amigo) a un karaoke que por fuera se veía como uno normal y corriente, pero que obviamente luego tenía final feliz”. sostuvo, además asegura que la mujer de recepción les consultó si deseaba que ella escogiera a las mujeres, a lo que el hombre respondió: “nosotros queremos cantar”.

En ese sentido, no dijo que no existan los verdaderos karaokes, de hecho sí los hay, por ello explicó la principal diferencia entre ambos tipos de establecimientos, para poder identificarlos. Para no caer en trampas, sus seguidores ya saben que los locales con luces encerrando un corazón, son en realidad prostíbulos.

