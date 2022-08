Un grupo de amigas de los Estados Unidos se fueron de vacaciones pensando que lo pasarían a lo grande, pero tamaña fue su decepción cuando se dieron cuenta que el hotel donde se hospedaron se encontraba condiciones peor que deplorables, por lo que dicho testimonio no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

La peor experiencia

Las chicas viajaron a Myrtle Beach, en Carolina del Sur, y describió como un “infierno” todo lo que vivieron, sobre todo por el asco que sintieron con las instalaciones del hospedaje, de acuerdo a lo relatado por Kelly Bruce, oriunda de Carolina del Norte.

El metraje fue compartido a finales de julio y viene acumulando poco más de 7.2 millones de reproducciones y nos muestra el mal estado en que se encontraban, primeramente, las habitaciones cuyos problemas, entre otras cosas, era la extrema presencia de moho producto de la humedad.

Parece ser que este hecho inicial se debió a un error en el alojamiento, por lo que las trasladaron a otra habitación dentro del Sea Mist Resort: “Este fue mi regalo para mis amigas. Fue horrible. Las condiciones allí eran, simplemente, horribles. Estábamos traumatizadas porque nunca habíamos visto algo así en nuestras vidas”, dijo la mujer a WBTW News 13.

El moho, corrosivo como puede llegar a ser, se notaba en los pisos de las paredes, mientras que los electrodomésticos, además de sillas, mesas tenían presencia de este: “Estaba en casi todas partes. Estábamos incrédulas”.

Un justo intercambio

Bruce contó que cuando bajó a la recepción le quiso mostrar los videos al gerente del lugar, pero este se negó a verlos, asegurando que confiaba en su palabra, tras lo cual procedió a hacer el intercambio de cuartos. Por ello, en un video de actualización, mostró esta habitación que parecía sacada de un edificio completamente diferente.

“No esperaba que el video explotara. Yo estaba como, ‘esto es increíble. Nadie me va a creer si no documento esto’. No me importa lo que hayas pagado, si pago 1 o 10 dólares nadie debería quedarse con ese tipo de estándares (de calidad y salubridad)”.

La propuesta de la empresa

Pero, esta historia no termina aquí, pues días después la sede corporativa del Sea Mist Resort se topó con el metraje de Kelly Bruce, se comunicaron con ella para ofrecerle un reembolso, además de una estadía de 3 días en su penthouse, comida gratis y entradas para el acuario, pero con la condición que elimine el video de su canal de TikTok.

Al día siguiente de realizarse este acercamiento, le dijeron que las “ofertas” ya no estaban disponibles: “El gerente me dijo que no recibiré un reembolso y ninguna de las cosas que iban a proporcionar en esa oferta si quitaba el TikTok. Estaba siendo rescindido y no lo recibiría”.

Resort responde a Kelly Bruce

Sin embargo, la compañía publicó un comunicado de Facebook aclarando lo sucedido: “Esta unidad es administrada por Sea Mist, pero no es propiedad de Sea Mist. Estaba en bloque de mantenimiento para ser tratada por moho, que es un problema regular en los resorts en climas húmedos”.

#fyp #viral ♬ original sound - ♡︎𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐵♡︎ @kandy_flavored_kellz We drove 4 hours! We were Exhausted! There were NO AVAILABLE hotels in the area due to Mustang Week so we couldn’t get something else. We did bring our own linens as we normally do when traveling. However, it was still a horrible experience! DO NOT stay at The Sea Mist Resort. #foryou

Y agrega: “La unidad fue liberada por erro y la invitada fue traslada a una unidad recientemente renovada que ocupó durante dos noches (…) a la invitada se le ofreció una compensación que rechazó. Si bien tenemos habitaciones alrededor de la propiedad que están bloqueadas debido a varios problemas de mantenimiento, este fue un incidente aislado, tenemos cientos de habitaciones renovadas recientemente para cubrir todas sus necesidades en vacaciones”, sentenció.