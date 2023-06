Un siglo después, el Titanic vuelve a estar en las portadas de todo el mundo tras la “implosión catastrófica” del submarino de OceanGate Expeditions que realizaba una expedición hasta los restos en el fondo del océano Atlántico. Los sucedido en Estados Unidos tuvo a todos en suspenso desde el 19 de junio y cada hora que pasaba no solo aumentaba la incertidumbre sino que se descubren datos que llaman poderosamente la atención. Aquí te contamos la peculiar relación entre el nombre del sumergible ‘Titán’ que iba con 5 personas a bordo y un libro que predijo la tragedia ocurrida en abril de 1912.

En esa fecha se hundió el RMS Titanic, uno de los barcos más grandes que jamás había navegado en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Ahí murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban en él y todo ocurrió cerca de la Isla de Terranova.

La historia narra que el barco de la compañía White Star Line hacía su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, en Estados Unidos. Para los especialistas estaba considerado como “insumergible”, pero todo cambió cuando un iceberg rajó su casco por el costado de estribor y se llenó de agua. Hay quienes lograron subir a botes y salvar su vida, mientras que otros murieron por el extremo frío. La nave terminó a 4.000 km de profundidad.

El libro que predijo el hundimiento y su ‘relación’ con el sumergible de OceanGate

En 1898, el escritor Morgan Robertson escribió la novela ‘Futility, or the Wreck of the Titan’, un libro que cuenta la historia del transatlántico ficticio ‘Titan’ y es aquí donde está la asombrosa relación. En ese momento, y 14 años antes del naufragio del Titanic, se narró un hundimiento que guardó muchas similitudes y diferencias con lo que pasó en la vida real.

En esta nota te explicaremos las semejanzas entre lo que se dijo del Titanic y lo que está pasando con ‘Titán’ de OceanGate. Lo primero y que es más resaltante es el nombre. En la ficción el barco se llama Titán y en la realidad es Titanic, además es como conocemos actualmente al submarino que buscaba la Guardia Costera y que ya se confirmó que sufrió una “implosión catastrófica” que acabó con la vida de sus 5 pasajeros.

En el libro se dijo que el destino del barco era de Nueva York a Southampton (contrario a lo que pasó) y que, tras chocar contra un iceberg, se hundió en apenas minutos, mientras la historia real dice que tardó casi tres horas.

Este es un vistazo de Titán, el submarino de OceanGate Expeditions que está desaparecido, con cinco personas a bordo, desde el 18 de junio (Foto: AFP)

La profecía de Morgan Robertson

‘The Wreck of the Titan’ escrito en 1898, es decir, 14 años antes de que el 15 de abril de 1912 el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundiera en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York tras haber chocado con un iceberg en el Atlántico Norte, no es la única profecía del autor Morgan Robertson.

Según explican desde El Mundo, también escribió otra novela titulada ‘Más allá del espectro’ en la que “pronosticó una futura guerra entre Estados Unidos y Japón, que arrancaría con un ataque marino por sorpresa de los asiáticos a instalaciones norteamericanas. Sería otro guion escasamente original de lo sucedido en Pearl Harbor, si no fuera porque se escribió 27 años antes, en 1914, un año antes de morir por sobredosis de protiodide, yoduro de mercurio”.

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE TITÁN

Grupos de expedición y de rescate recorren el Atlántico Norte en busca de un sumergible que tenía por objetivo recorrer el área donde yacen los restos del transatlántico Titanic.