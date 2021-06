Mylean Merthe, de Florida, Estados Unidos, necesitaba un trasplante de riñón urgente y esperaba que su hermano fuera compatible. Cuando los resultados indicaron que este no era el caso, decidió probar con su hijo, pero tampoco era compatible. Más tarde, descubrió que su hija sí lo era, pero estaba embarazada y no podía donar hasta haber dado a luz. Mylean estaba en una carrera contra el tiempo y no podía esperar tanto tiempo.

Ante la complicada situación, decidió hacer una publicación a través de sus redes sociales para buscar entre sus amigos y familiares a alguien que considerara la donación de órganos. Lo que nadie esperaba era que Debby, la nueva pareja de Jim, su ex esposo, respondiera a su llamado.

“Ella dio un paso al frente y se hizo la prueba”, dijo Merthe, de 59 años, al medio local TODAY. “La llamaron en cuestión de horas”.

Mylean y Jim llevan 20 años divorciados y tienen dos hijos en común; sin embargo, para Debby, era importante hacerse la prueba para darle una oportunidad de vida, dado que en el pasado perdió a su hermano por no haber recibido un trasplante de pulmón a tiempo. Finalmente, se le dio el visto bueno y pudo donarle un riñón.

“No habría podido tener una vida y disfrutar de nuestros nietos de no ser por Debby”, dice Mylaen, quien busca que su caso sirva para que aquellos en su situación sigan intentando encontrar un donante, quien no necesariamente tiene que ser parte de su familia.

“Estamos conectadas. Ahora nos llamamos la una a la otra ‘hermanas de riñón”, agrega.

Te puede interesar: