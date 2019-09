Inconcebible: la verdadera historia de Marie Adler | Unbelievable | Creedme | "Inconcebible" ("Unbelievable" en su idioma original y "Creedme" en España) es la nueva serie de Netflix que cuenta la historia de Marie Adler, una joven de 18 años que fue violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación pero que tras realizar la denuncia ante la policía, no recibe el apoyo de los detectives del caso, quienes en lugar de eso la acusan de haber inventado todo.

La serie fue estrenada en Netflix el pasado viernes 13 de septiembre. "Inconcebible" está basada en un artículo periodístico ganador del Premio Pulitzer 2015: “An Unbelievable Story of Rape” (“La inconcebible historia de una violación” en español), escrito por los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong.

La investigación dio a conocer la durísima historia de una joven que fue violada y completamente violentada por el sistema policial, que la acusó de mentir con su denuncia. El artículo periodístico terminó convirtiéndose en un libro ("A False Report: A True Story of Rape in America") y ahora la historia ha sido llevada a la plataforma de streaming.

La serie tiene ocho episodios que ya están disponibles en Netflix desde el pasado viernes 13 de septiembre. Este drama policial fue cocreado por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon, y producido por Grant, Michael Chabon, Ayelet Waldman, Sarah Timberman, Carl Beverly y Katie Couric.

La miniserie tiene como protagonistas a Toni Collette (detective Grace Rasmussen), Merritt Wever (detective Karen Duvall) y Kaitlyn Dever (Marie Adler).

“LA INCONCEBIBLE HISTORIA DE UNA VIOLACIÓN”

"Inconcebible" está basada en hechos reales. Esta historia cuenta el preocupante caso de violación que involucra a una adolescente llamada Marie Adler, residente de Lynwood, Washington. La joven es acusada de mentir sobre haber sido violada hasta que dos detectives investigan para llegar a la verdad y logran revelar una serie de casos de violación que están relacionados.

La trama se centra en Marie Adler, una joven que fue violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación. Tras hacer la denuncia correspondiente y de recibir un trato decepcionante, poco empático y profundamente misógino por parte del detective a cargo, la joven comienza a cuestionar si lo ocurrido es real o no.

Finalmente, sin siquiera ponerse en el lugar de la víctima, el policía obliga a la mujer a admitir que ha mentido, silenciando su dolorosa verdad. Posteriormente Marie es acusada por la policía de informes falsos.

Este acto (el de 'mentir' acerca de su violación) la lleva a sufrir un rechazo total por parte de su círculo cercano, aislándola aún más, afectando su vida laboral y sentimental de una forma irreparable.

Casi al mismo tiempo en Denver, Colorado, la detective Stacy Gilbraith estaba investigando arduamente una serie de casos de violación en el área que ella creía que habían sido cometidos por el mismo atacante.

El asaltante tenía un modus operandi estándar: usar una máscara negra, atar a sus víctimas y amenazarlas con las imágenes lascivas que les tomaba.

Una conversación pasajera con David, su esposo, y un compañero de policía que trabajaba en la cercana ciudad de Westminster, reveló a la detective Gilbraith que los testimonios de las víctimas reflejaban casi exactamente los de otra mujer en Westminster.

Gilbraith se asoció entonces con la compañera de trabajo de su esposo, la sargento Edna Hendershot, para ver si podían descubrir una conexión.

Gilraith y Hendershot pasaron miles de horas estudiando la evidencia y seleccionando las declaraciones de sus víctimas para ver cómo se relacionaban los casos hasta que finalmente llegaron a un posible sospechoso: un veterano del ejército de 30 años llamado Marc O'Leary.

En el clímax de la investigación, una marca de nacimiento distintiva en la pierna de O'Leary, descrita por una de sus víctimas, termina por hundirlo.

El sujeto fue acusado de 28 cargos de violación y delitos relacionados en Colorado y sentenciado a más de 300 años de prisión por sus crímenes, para nunca ver la luz del día fuera de una celda.

Entre las pruebas condenatorias que las detectives encontraron en la casa de O'Leary había una foto de una adolescente que Gilraith y Hendershot identificarían más tarde como Marie.

Marie misma no fue notificada de la noticia del arresto y encarcelamiento de su atacante hasta dos años después de su propio ataque, después de que ella ya había huido de Lynwood a Seattle para escapar del estigma que la seguía por la ciudad.

Ella demandó a la ciudad por su angustia emocional y humillación pública y se conformó con $ 150,000.

"Incluso la gente en la que confías, si la verdad es incómoda, no se la creen", con esta terrible frase se cierra el tráiler de “Inconcebible”, una historia desgarradora y oportuna para compartir en la era de #MeToo y mostrar la crida realidad que viven las víctimas.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “INCONCEBIBLE”?

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación del drama policial, pero considerando que se trata de una serie limitada lo más probable es que no tenga una segunda entrega.

Si bien existen casos de producciones que fueron anunciadas como “limitadas” y consiguieron una segunda entrega, un claro ejemplo es Big Little Lies, este no sería el caso, ya que Inconcebible llega hasta el final del artículo, es decir, no hay más que explorar en una posible temporada 2. Además, no hay registro de que los dos detectives Rasmussen y Duvall trabajaran nuevamente juntos.

ACTORES Y PERSONAJES

Toni Collette como Det. Grace Rasmussen, detective del Departamento de Policía de Westminster en Westminster, Colorado.

Merritt Wever como Det. Karen Duvall, detective del Departamento de Policía de Golden en Golden, Colorado.

Kaitlyn Dever como Marie Adler

Kai Lennox como Steve Rasmussen, el esposo de Grace que es investigador en la oficina del Fiscal General en Westminster

Dale Dickey como RoseMarie

Patricia Fa'asua como Becca, una consejera en los Apartamentos Oakdale para jóvenes en riesgo

Charlie McDermott como Ty, un consejero en los Apartamentos Oakdale para jóvenes en riesgo

Austin Hébert como Max Duvall, el esposo de Karen que es un oficial de policía en el Departamento de Policía de Westminster

Hendrix Yancey como Daisy

Aubrey Fuller como Rosie

Omar Maskati como Elias, analista de datos de RoseMarie en el Departamento de Policía de Westminster

Elizabeth Marvel como Judith, una de las madres adoptivas de Marie

Bridget Everett como Colleen, otra de las madres adoptivas de Marie

Brent Sexton como Al, esposo de Colleen y ex padre adoptivo de Marie

Liza Lapira como Mia

Eric Lange como Det. Parker, un detective del Departamento de Policía de Lynnwood en Lynnwood, Washington, asignado al caso de Marie

Bill Fagerbakke como Det. Pruitt, un detective del Departamento de Policía de Lynnwood también asignado al caso de Marie

Vanessa Bell Calloway como Sarah

Danielle Macdonald como Amber

Annaleigh Ashford como Lily

Scott Lawrence como agente especial del FBI Billy Taggart

Shane Paul McGhie como Connor, el ex novio de Marie

"Inconcebible" se basa en un hecho real que se dio en el 2008 en Estados Unidos (Foto: Netflix)

