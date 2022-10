Para muchas personas, el cabello es casi sagrado, por lo que no son pocos quienes se muestran renuentes a cortárselo por ninguna manera, pero un joven de México tomó la dura decisión de raparse su larga cabellera por dinero, pero no por capricho, sino por un noble objetivo: ayudar a su madre quien no se encuentra en las mejores condiciones en su hogar, por lo que el video se ganó los elogios de los usuarios de redes sociales como TikTok cuando el mismo se hizo tendencia.

Un corte de pelo por 15 mil pesos

La historia comenzó el pasado 20 de octubre cuando Hot Spanish, un influencer mexicano, fue a un centro comercial donde ofrecía un máximo de 15 mil pesos por raparse el cabello, por lo que llega a un muchacho a quien le ofrece este desafío, pero dubitativo, asegura que lo pensaría.

Tras preguntarle a un par de personas más quienes no accedieron, el joven regresa y acepta raparse. Con cientos de mirones alrededor, el muchacho se sienta sobre una silla de barbería y un especialista usa la máquina con la que corta su larga cabellera, momento que arranca risas de las personas aglomeradas.

Tras esto, le tocó tirar la ruleta que llevaba diversos números que representaban el monto económico. En su primer intento consiguió 700 pesos mexicanos, pero no se mostró muy contento con el monto obtenido.

Mira aquí el video viral

Rapándose las cejas

Seguidamente, el influencer le ofreció un segundo intento, pero solo si se cortaba una de sus cejas, a lo que accedió. En esta ocasión conseguiría 5 mil pesos, cifra que le cambió la expresión, pero tampoco le satisfizo del todo, por lo que quiso raparse una ceja más.

Hecho esto, dio su último intento y por esos azares de la vida, el indicador quedó en la intersección entre 5 mil y 700, pero Hot Spanish decidió aceptarlo por la cifra mayor, lo que no solo produjo los vítores de los curiosos alrededor y la sonrisa victoriosa del muchacho.

Una noble motivación

Si sumamos, le tocaba 10 mil 700 pesos, pero para redondear recibió 11 mil, lo cual fue todo un triunfo. Pero, esto no acabaría aquí, pues la historia tuvo un rostro más humano, esta vez en Facebook, cuando el influencer mexicano contactó con el muchacho ¿por qué? Para que tenga una segunda oportunidad para conseguir los 4 mil pesos restantes para llegar a la cifra más alta de 15 mil, pero esta vez no jugando la ruleta, sino el de la botella.

Pero también nos enteramos de que su decisión para raparse el cabello y las cejas tuvo un trasfondo personal que no era otro que ayudar en su hogar: “la verdad sí quería apoyar en mi casa, ayudar a mi mama que últimamente ha estado complicada y tengo 8 gatos, es caro alimentarlos, cuidarlos, la medicina”, se le escucha decir al muchacho luego que fuera recogido en una parada de bus.

Consigue los 15 mil pesos

En el juego de la botella el chico perdió, pero Hot Spanish, lejos terminarlo ahí, decidió, de todas maneras, darle los 4 mil restantes. El video original en TikTok viene acumulando más de 48 millones de reproducciones, con miles de usuarios contentos por su logro y sacrificio.

“Tenían que darle los 15k”, “qué rifado, la verdad”, “él, de verdad, quería los 15 mil”, “siento que el quería llorar al inicio”, “todo risas, pero tal vez necesitaba el dinero y por eso decidió raparse”, “quizás le hacía mucha falta el dinero”, se fue pelón, pero con 11 mil lo vale”.