Desde hace un par de meses, un nuevo fenómeno ha explotado en entre los usuarios de diversas redes sociales de Argentina. Se hace llamar “Agrobarbie”, y se trata de un joven que busca romper los estereotipos que se tiene sobre las mujeres en el campo, pues ella quiere demostrar que no es incompatible vivir en entornos rurales rodeados de naturaleza, a la par de tener una gran fascinación por la moda. Su historia se hizo tendencia rápidamente concitando todo tipo de comentarios.

Personalidad de TikTok

En julio de 2022, el portal TN entrevistó a Florencia Arroyo, una mujer de 23 años oriunda de Santiago Temple, Córdoba, quien se considera a sí misma toda una “fashionista” a la vez de disfrutar vivir rodeada del paisaje natural, por lo que en sus plataformas no ha dudado en asegurar que busca “romper un poco ese prejuicio que la mujer del campo tiene que andar siempre con la misma ropa o desarreglada”.

Una vez que apareciera en dicha entrevista, sus seguidores comenzaron a crecer como la espuma en TikTok, donde cogió relevancia un video viral donde la vemos hacer parodia su vida en el mundo agrario, pero mezclado con poco de erotismo, el cual tiene más de 2.4 millones de reproducciones: “cuando sos del campo, pero te querés hace (un) OnlyFans”.

Este tipo de contenido, a la fecha, le ha valido acumular más de 187.7 mil seguidores, así como recaudar cifras que superan los 1.5 millones de “me gusta” en el total de sus publicaciones.

Amante de la vida en el campo

Sin embargo, fuera de las luces de las redes sociales, la cordobesa confiesa cuál ha sido uno de sus grandes anhelos en la vida: “Me hubiera gustado estudiar veterinaria o alguna ingeniería, pero no veía la hora de terminar el colegio para irme al campo. Me gusta la maquinaria, los fierros y si bien trabajo todo el año, mi fuerte es setiembre-octubre cuando hago la campaña de rollos de alfalfa”.

Sobre su pasión por la moda, “Agrobarbie” reveló a TN que esta le fue inculcada por su madre, al punto que la motivó para inscribirse en un curso de modelaje mientras estaba en la secundaria, aunque esta decisión le trajo algunos problemas en su comunidad.

Al respecto de esto, comentó: “Al que le moleste que no me mire y no me siga, decía yo, pero ellos lo sufrieron. Ahora es distinto porque recibo mensajes positivos, de felicitaciones, estoy contenta porque lo logré sola, sin importar el qué dirán”.

Quiere romper los prejuicios sobre la gente del campo

Estos mensajes de apoyo la han llevado a proponerse luchar contra algunos estereotipos que existen contra las personas del campo: “Las mujeres, muchas veces, se visten como los hombres, quiero mostrar que podemos seguir siendo femeninas a pesar del trabajo que hacemos, también podemos subir a un tractor y estar arregladas (…) hoy están dando más espacio a las mujeres argentinas, le dan más valor a nuestras palabras, cada vez nos animamos más a trabajar, crecer y mostrarlo”.

Finalmente, animó a más personas del campo a realizar contenido en redes sociales: “quienes compartimos publicaciones de agro nos informamos y nos apoyamos mucho. Hay compañerismo porque todos sabemos lo que es remarla en los pueblos”, sentenció.