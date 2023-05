Brittany Bevans dio a luz al pequeño Louie y desde el día uno notó que algo no andaba bien con su bebé, los médicos descartaron toda preocupación, pero su instinto de madre no se mantuvo quieto y, finalmente, confirmó lo peor: que su recién nacido padecía de un extraño trastorno en la cabeza que podría complicar su vista, así como desarrollar retrasos.

La joven de 29 años contó en TikTok que, al recibir la confirmación de sus temores, se enteró de una noticia tan o más preocupante, que debían romper en pedazos su cráneo para volverlo a su forma y tamaño normal: “fue abrumador considerar que mi bebé tendría que someterse a un procedimiento tan complejo y arriesgado”, dijo al Daily Mail.

E insistió en sus temores: “la idea de que le abrieran el cráneo, lo rompieran y lo reconstruyeran me llenó de una ansiedad intensa”, luego de sentirse engañada por su médico de cabecera y el pediatra del menor quienes negaron cualquier problema en su cabeza.

Mira aquí el video viral

El diagnóstico correcto

Luego, Louie fue llevado con el equipo craneofacial del Royal Children´s Hospital en Melbourne, Australia, donde le dijeron que padecía de craneosinostosis, que no es otra cosa que una rara condición cuando los huesos de dicha zona se fusionan antes del tiempo estimado.

“La preocupación constante afectó mi salud mental y dos meses después del nacimiento de Louie, finalmente me diagnosticaron ansiedad posparto... este fue el periodo más desafiante y difícil de mi vida”, confesó.

Pero ¿Cómo se dio cuenta que algo no andaba bien con el bebé?: “a pesar de que se plantearon nuestras preocupaciones, se nos dijo constantemente que se trataba simplemente de un caso de ‘cabeza de nacimiento’. Desafortunadamente, la forma de su cabeza no mejoró y pareció empeorar”.

El estrés de una madre

Esto la lleno de pena, frustración y estrés: “la preocupación me consumía todos los días y examinaba constantemente la forma de su cabeza. La craneosinostosis puede provocar daño cerebral, ceguera y presión intracraneal producto de la falta de espacio en el cráneo para que se desarrolle el cerebro”.

Pese a las palabras de los médicos, Britanny se mantuvo firme en su corazonada: “si no hubiera confiado en mis instintos y seguido a los médicos, me estremezco al pensar en lo que podría haberle pasado... estas dudas persistentes me motivaron a buscar respuestas. Estoy muy agradecida de haberlo hecho”.

Lo que siguió es que el bebé acabó con más de 60 puntos y dos transfusiones de sangre, pero permaneció cinco días en el hospital para su recuperación; esta primera operación tuvo lugar en octubre de 2022 que duró siete horas, 10 meses luego de haberle diagnosticado con su mal.

La mejora de Louie

“Louie está muy bien ahora y se ha recuperado por completo ¡es un niño súper feliz y enérgico! Es posible que alcanzara algunos hitos un poco más tarde de lo habitual, su cuerpo se centró en curarse después de una cirugía mayor, por lo que no estamos del todo preocupados”, añadió aliviada al Daily Mail.

Sin embargo, será cautelosa en cómo se desarrolla el habla, por lo que acudirán a un terapeuta en esta especialidad: “soy cautelosa cuando Louie no se siente bien, pero creo que ese es solo el instinto natural de una madre. Creo que no desaparecerá nunca”.

Hoy, sin embargo, siente tranquilidad sabiendo que su hijo tendrá una vida normal: “es un gran alivio saber que no tendrá que luchar o sufrir innecesariamente, no puedo esperar a ver todas las cosas asombrosas que Louie logrará a medida que crezca”.

Apoyo para otros padres

Asimismo, aseguró que la fuerte experiencia que vivieron los ayudó a fortalecerse como familia, por lo cual está decidida a generar conciencia entre otros padres con hijos con este tipo de condiciones, usando para ello su canal de TikTok: “hay algo en común con estos padres: les ha costado tener un diagnóstico adecuado, los médicos desestimaron sus preocupaciones”, sentenció.