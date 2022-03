Cada día que pasa miles usuarios publican videos en TikTok y rápidamente consiguen popularidad dentro de las redes sociales; tal y como ocurrió con la cajera Ana Isabel de España. La fémina de 48 años ya superó los 6600 mil seguidores en la plataforma asiática y se convirtió en un fenómeno viral por su peculiar humor.

Ana Isabel Yuste (@anais.yusfe), oriunda de Zaragoza, trabaja en un supermercado del ayuntamiento de Fuentes de Ebro y no pensó que una petición de su hija le cambiaría su vida. Tras idas y vueltas, la mujer se creó un perfil de TikTok para sumar una seguidora más en la cuenta de su pequeña.

Triunfa en TikTok

Una vez que ingresó a esta red social, Ana Isabel empezó a compartir varias grabaciones. Pasaron la semanas y ella decidió armar un contenido más divertido. Desde entonces, su ‘fama’ en el mundo cibernético ha crecido poco a poco.

“En verano llegué a los 100.000 (seguidores) pero de ahí a los 500.000 (seguidores). No me enteré. Cada vez que entraba en la aplicación veía que habían subido los seguidores en 3.000 al día. Ahí dije: Ostrás, qué estoy haciendo. La gente me decía que se partía de la risa, así que me vine arriba”, confiesa Ana al portal Heraldo.

Según explica Isabel, su ‘fama’ radica en su naturalidad y singular sentido del humor que muestra en sus numerosos clips al abordar situaciones diarias. “La seriedad con la que hablo en los vídeos, ver que mis amigas rompen a reír mientras yo aguanto seria…”, sostiene la española.

No descarta ser ‘tiktoker’ en un futuro

Ahora, Ana Isabel Yuste combina su empleo de cajera de tienda con su nueva faceta en las redes sociales. Incluso, la zaragozana comenta que “cada vez más gente” la reconoce por las calles. “Lo mejor es reírse de uno mismo para intentar ser feliz”, precisa la madre.

A pesar de su éxito, Ana Isabel asegura que “he tenido 12 denuncias a lo largo de este año” relacionadas con el uso de ciertas palabras en sus videos. “No puedes gustar a todo el mundo, no soy una cerveza”, señala.