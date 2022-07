La historia de Ashleigh Hazelton del Reino Unido ha impresionado a más de uno, pues siendo una adolescente quedó embarazada, pero, lejos que esto truncara sus proyectos a futuro, tras dar a luz regresó al colegio y con 16 años asistió a su baile de graduación, acompañado de, nada menos, que de su bebé, cuyo relato no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok.

Una sorpresiva aparición

Ahsleigh vive en Ipswich, Suffolk, cursa estudios en la Academia Westbourn, y sorprendió a sus maestros, alumnos, pero también padres de familia cuando se presentó en el evento del baile de graduación en brazos con su pequeño de 1 año de nacido.

La madre de la chica de 16 años, Haley Trikcer (38) fue le encargada de inmortalizar el momento cuando su hija y su nieto Lorenzo descendieron de la limosina para hacer a la fiesta en la escuela. Pero, lo que ninguna de las dos imaginó fue el eufórico recibimiento que tuvo de parte de sus compañeros.

A The Sun, Ashleigh comentó: “Salí del auto y todos vinieron corriendo hacia mí, coreando mi nombre y amontonándose a nuestro alrededor. Me sentí muy amada y apoyada, pero Lorenzo y yo estamos juntos ahora, así que me sentí bien”.

Apoyo de sus compañeros

La muchacha confesó que en el trayecto al baile estaba nerviosa, pero también entusiasmada: “Ninguno de mis compañeros de clase sabía lo que había planeado. Aunque, Lorenzo no estaba nervioso, en realidad tuvo una siesta de 10 minutos (…) Tofos estaban muy conmocionados y sorprendidos, recuerdo haber escuchado a muchos amigos decir que estaba derritiendo sus corazones, lo cual fue muy lindo”,

Por su parte, Haley se sintió igual de contenta que su hija y nieto: “Ni siquiera puedo explicar lo orgullosa que estoy de ella. Sí, tuvo un bebé a los 15 años, pero también volvió y se sentó en su GCSE 6 semanas después de dar a luz (…) Ella recibió algunos resultados y los aprobó con gran éxito, lo cual es asombroso. Siguió con sus estudios y luego volvió a casa asumiendo muy bien la maternidad. Fue un día emotivo, una amiga y yo lloramos detrás de la cámara tan pronto como ella llegó (al bale)”.

Respecto al apoyo que recibió su hija de parte de sus compañeros de aula dijo: “Fue muy agradable ver a sus amigos apoyándola. Los maestros también fueron increíbles y, por supuesto, Lorenzo recibió mucha atención”.

Sueños para el futuro

Ashleigh salió embarazada a los 15 años, y tras dar a luz y con un bebé de 1 año de vida, la adolescente no se piensa quedarse con los brazos cruzados, pues sus planes de vida incluyen estudiar servicios públicos en la universidad, pues tiene planeado convertirse en toda una bombera.