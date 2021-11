Bailey es un labrador que fue rescatado por Dogs Trust, una sociedad protectora de animales en Loughborough (Inglaterra). En su tiempo ahí, fue descrito como un animal “rebelde, insociable, grosero y terco”. Sin embargo, ahora está próximo a ser un experto perro de búsqueda. Su historia ya circula en varias redes sociales y aquí te la contaremos.

Graham Currie, un adiestrador de canes del Servicio de Bomberos de Essex, fue hacia él luego que se anunciara que estaba en adopción. El hombre se ofreció a llevarlo a una prueba inicial de poco más de un mes. “Después de probar el impulso de Bailey en busca de una pelota de tenis y comprobar que no tenía agresión hacia otros perros o personas, me ofrecí a llevarlo a una prueba de seis semanas”, manifestó el hombre, de acuerdo a The Mirror.

LA DETERMINACIÓN DE BAILEY

“Lo más importante fue meterlo en la camioneta porque lo asoció con ser llevado a un recinto, pero en 24 horas le enseñaron a asociarlo con la diversión. Para el tercer día, estaba 95 % seguro de que él era el indicado. En el granero de vehículos, había una pelota de rugby en una repisa por encima de las pesas del gimnasio y él no se rendiría hasta obtenerla, ese es el tipo de determinación que buscamos en un perro de búsqueda”, sostuvo.

Bailey ha demostrado ser muy valiente. (Foto: Essex County Fire and Rescue Service / Facebook)

Graham Currie también indicó que era reacio a elegir a un labrador, ya que, según sus palabras, pueden ser codiciosos y suelen distraerse con la comida. Es por eso que estaba buscando, en un inicio, a un perro de otra raza. “Sin embargo, Bailey tiene ese impulso y no es codicioso, siempre toma una pelota sobre un plato de comida”, aseveró.

El can de esta historia tiene entre 18 meses y 2 años. Él ha destacado en las actividades de búsqueda y rescate. “Para empezar, estábamos escondiendo pelotas de tenis para ver si las encontraba sin tener miedo a los escombros. Es uno de los perros de búsqueda más naturales que he visto en mi vida. ¡Es como una cabra montesa! Él, no tiene miedos ni fobias”, precisó Graham.

PRONTO SERÁ UN EXPERTO PERRO DE BÚSQUEDA

El Servicio de Bomberos de Essex, a través de su cuenta de Facebook (Essex County Fire and Rescue Service), compartió un video de Bailey en acción e informó pronto se unirá al equipo de canes de búsqueda. “Cuando Dogs Trust se llevó al labrador callejero Bailey, parecía ser una causa perdida. Pero gracias al entrenamiento y el amor de nuestro adiestrador de perros Graham Currie, Bailey parece listo para reemplazar a Jarvis, un cocker spaniel de 8 años, un perro de búsqueda de olores vivos para el Servicio, cuando se retire”, se lee en la publicación.