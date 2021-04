Haley Moore es una joven canadiense que no estaría contando su historia de no ser por la rápida actuación de su perro Clover, que no dudó en detener el tráfico de toda una calle de la ciudad de Ottawa para que la socorran. La acción del can quedó registrada por una cámara de seguridad.

Haley y Clover paseaban cuando la joven se empezó a sentir mal. Se desmayó en mitad de la calle. De inmediato, Clover se liberó de la correa y logró detener el tráfico haciendo que un camión frenase, provocando que el resto de autos también lo hicieran y sus conductores se preguntaran qué pasaba.

“Todo lo que recuerdo es levantarme en la ambulancia y estar extremadamente confusa con lo que estaba pasando”, cuenta Haley a Inside Edition, “Me dijeron que cuando paseábamos me desmayé, y que Clover saltó a la carretera para ayudarme. Me ha salvado la vida, y estoy muy agradecida por ello”.

El chofer del camión, Dryden Oatway, cuenta lo que pasó con Clover. “Vi a Clover en mitad de mi camino, y obviamente no pasaba desapercibida. Fue entonces cuando me di cuenta de que Haley estaba en el suelo. Fue impresionante, la perra se metió en la calle para bloquear mi camión”, asegura.

Fue Oatway quien se acercó a la casa de un vecino cercano para que llamaran a una ambulancia, mientras Clover alertaba a otra conductora, que se acercó a ayudar rápidamente. La acción de Clover fue registrada por una de las cámaras de seguridad instaladas en la calle. Ahora es viral en YouTube.

“Si esto me vuelve a suceder, me siento mucho más segura sabiendo que está a mi lado”, afirma Haley.