En los Estados Unidos, una conductora de Uber tiene una extraña y particular historia que contar ¿qué sucedió? Pues haciendo una carrera se dio cuenta que quien acababa de subir a su auto se trataba de, nada menos, que de su ex, por lo que su relato no tardó nada para convertirse en tendencia de redes sociales como TikTok donde contó todos los detalles de este hecho, pero también de lo que sucedió con esta persona cuando tuvieron una relación amorosa.

El reencuentro más inesperado

La serie de videos fueron compartidos el pasado 14 de agosto por la usuaria @bgabeey donde se deja entrever que nuestra protagonista tuvo una relación importante con esta persona: “El momento en que lo reconozco”, se lee en el texto superpuesto luego de ver que ella lo saluda con la mano.

Otras tres personas entran al auto, el segundo sentado detrás de ella es el exnovio, pero ella coloca un emoji para mantener su identidad a salvo. Acto seguido, quien va adelante le pregunta si pueden pasar por un lugar pues su compañero (la expareja) debe ir a otro lugar antes de llegar al destino acordado.

En un siguiente video ella explica que él sujeto todavía no a identifica: “Esperando que no me reconozca y tratando de jugar”, de pronto, el ex pregunta cómo lo está pasando en la noche a lo que ella coloca en el video: “¿sabe quién soy?”, pero, llegado el momento este quiere saber su nombre; “Lydia”, contesta. “Y aquí es donde mi ansiedad se hizo cargo”, podemos leer.

Este solo atina a decir “Lydia, Lydia”, el hombre sentado en frente se da cuenta del momento y dice: “¿Qué paso? (…) Dios mío, no choques el auto”, mientras los demás comienzan a reír. En eso, el hombre se inclina hacia donde está ella y reacciona: “Por favor, no hagas esto. Vas a hacer que me estrelle”.

El amigo se da cuenta que ambos compartieron una historia juntos cuando uno dijo el nombre del otro. De inmediato, se realiza una conversación entre todos dentro del auto, hasta que él pregunta: “¿Cómo has estado?”, “bien, ha sido bueno ¿tú?”, replica la tiktoker, “estoy bien, es bueno verte”, acota el sujeto, “igualmente”, dice ella. “Me siento muy bien ahora que todos nos conocemos”, expresa uno de los amigos para poner un toque de humor al bizarro momento.

Un abrazo tras 17 años

Tras un diálogo sobre la dirección adicional en la cual deben hacer una parada, el ex agrega que se siente feliz de verla, ella pregunte si de verdad se siente así.

De pronto, Brett pregunta si puede darle un abrazo, ella accede, sale del auto: “Ha pasado demasiado tiempo”, dice la tiktoker, “Dame mi maldito abrazo”, se le escucha decir al ex. Nuestra protagonista le cuenta que lleva mucho tiempo haciendo Uber y que sabía que en algún momento esto sucedería.

Luego, Lydia dice que en sus años conduciendo se ha encontrado con gente que no le agrada en lo absoluto, él pregunto si se encontraban entre aquellos, a lo que ella responde: “absolutamente no” que, de ser así, habría cancelado el viaje, pero miente cuando le dice que no sabía que él tomó la carrera, el ex asegura que la reconoció al instante.

Brett repite más de una vez que se alegra de haberla encontrado. Cuando llegan por fin a su destino, ella rechaza una propina, pero Brett le pide un abrazo final y le hace un pedido: “Necesito tu número”, tras lo cual nos revela que el sujeto quería hacer las paces y compensarla de alguna manera.

La tiktoker le dijo que no era necesario enmendar nada, pero él siguió disculpándose, agregando que durante muchos años pensó en ella.

La historia de Lydia y Brett

Luego de esto, relató que se conocieron cuando tenía 20 años y él unos 26, ella regresaba de un servicio en el ejército, además de haber terminado una relación donde fue engañada dejando embarazada a la otra persona. En ese momento, se encuentra con Brett en un club, la invitó a salir luego de intentar besarla, pero ella le sugirió que se vieran en el gimnasio, lugar del que era asidua en dicho periodo.

Pronto se dio cuenta de algunas banderas rojas como del hecho que era casado en medio de un proceso de divorcio, pero que no lo mencionó desde el principio. No solo eso, pues cree que, a la vez que salía con ella, lo hacía con otras mujeres.

Tuvieron dos años de relación, tiempo en el cual conoció a su padre, pero también a sus hijos y, por extraño que parezca, Brett nunca le dijo “te amo”. Sin embargo, lo que la enamoró de él fue su forma encantadora de ser, pues la hacía sentir especial.

Futuro incierto

Hasta el momento, la tiktoker no ha revelado si se ha puesto en contacto o no con Brett, ni tampoco si tiene intención de revivir viejos momentos al lado de esta persona, que por un periodo de dos años fue importante en su vida.