Sin lugar a dudas, cuando los animales deciden hacer locuras frente a la cámara el éxito está asegurado, tal es el caso de un carismático burrito de los Estados Unidos que, debido a su afición al canto, se ha convertido en tendencia de redes sociales como TikTok y cuya historia ha cautivado a millones de internautas.

Un don oculto

Nuestro protagonista se llama Monte, tiene 28 años, y vive en la granja Texas Miracle Ranch y fue adoptado por Pinky Ruggles, lugar donde convive con más de 400 animales. “Se sentó en el rescate porque era más pequeño”, dijo el hombre a Houston Chronicle.

Y describe cómo era la personalidad del burro cuando fue adoptado: “Él no era del tipo tierno. No tenía prisa por ver lo que estabas haciendo. Simplemente, no era lo que todo el mundo siempre quiere que sea un burro”.

Ruggles confiesa que esta actitud relajada no era del agrado de algunas personas, pero que a él no le fastidiaba. Por ello, cuando lo llevó a su rancho este no emitió ningún sonido hasta que se sintió cómodo y todos quedaron impactados: “Empezó a rebuznar y yo estaba como ‘¿Qué demonios?’ parecía tan confundido como yo. No sé si alguna vez había hecho ruido antes. No tenemos idea. Es como si supiera que su vida cambió. Él sabía que estaba en casa y su personalidad salió con toda su fuerza”.

Cantando para toda ocasión

El hombre destacó que a lo largo de los años Monte ha “perfeccionado” su don: “Si cree que va a conseguir algo se para en la puerta de entrada. Cuando salgo por la puerta principal, mamá tiene zanahorias, manzanas o golosinas”.

De hecho, Monte también emplea su canto para avisar al resto de animales (2 caballos, 3 perros y 18 gallinas) que es hora de comer. Sin embargo, su historia cambiaría en abril de 2022 cuando un video se hizo viral en TikTok acumulando más de 14 millones de reproducciones donde el burro expone sus dotes para el canto.

Éxito masivo en TikTok

Desde entonces, su propia cuenta, “Monte, The Singing Donkey”, tiene más de 309.5 mil seguidores, con “me gusta” que superan los 6.9 millones. Su éxito ha sido tal que Ruggles ha incluido una dirección postal donde los fans del burrito pueden hacer donativos de comidas, golosinas, pero también enviar cartas.

“Me alucina la cantidad de gente que viene a buscarlo, que ama esto, que lo anima. Ni en un millón de años lo habría adivinado. Se siente como si él fuera su pequeño y brillante sol, como si esa fuera la razón por la que vino a vivir aquí: para difundir cualquier cosa extraña que haga a todos los demás”, sentenció el dueño de Monte a Houston Chronicle.