El césped de una casa estaba muy crecido, los arbustos dificultaban el acceso de la vivienda. En resumen, le faltaba mantenimiento. Eso fue lo que pensó el youtuber Kevin Hansen, quien ofrece gratuitamente este servicio pero nunca se imaginó que iba a terminar involucrado en un macabro hallazgo. Esta es su historia viral.

Hansen, conocido en YouTube como Lawn Care Juggernaut, es un experto en cuidado del césped y se dispudo a cortar gratis la hierba crecida de una vivienda en Estados Unidos y acabó descubriendo -por el nauseabundo olor- que había una persona muerta en el interior.

El youtuber reside en Oklahoma y cuenta con un canal que ya mencionamos líneas arriba. Por esta plataforma, demuestra su solidaridad ayudando sin cobrar a quienes necesiten asistencia con el mantenimiento del jardín de sus viviendas. Además, suele dar consejos sobre el tema a todos sus seguidores.

Un macabro hallazgo

Durante el verano del 2021, Kevin Hansen estaba en la ciudad de Tulsa (Oklahoma). Tras caminar por una zona, descubrió una casa con el césped muy descuidado. “Toque la puerta y no obtuve respuesta. Por lo tanto, me acerqué a la propiedad del vecino para ver si podía averiguar algo, porque parecía abandonada”, contó el hombre en su último video viral de YouTube.

El hombre tampoco obtuvo respuesta cuando tocó la casa del vecino sin embargo “de pronto, un vehículo se detiene a la derecha: se trataba del vecino de al lado. Hablé con él y me contestó ‘bueno, creo que esa casa fue embargada, no he observado a nadie entrar ni salir desde hace tiempo’. Enseguida dije ‘meda igual, la haré un mantenimiento”, contó.

El youtuber contó además que el vecino había visto ratas en el patio trasero de la vivienda supuestamente embargada. Hansen detectó que las ventanas frontales de la casa estaban abiertas. “Esto lo vi cómo algo raro, aunque le resté importancia”, añadió.

Los minutos del video viral muestran al youtuber podando y cortando el césped de la entrada de la casa y también del patio trasero. Incluso su esposa también colaboró con algunas tareas. Después de un rato, cuando ella se retiró, Hansen hizo un comentario a la cámara.

“No quería mencionar esto, delante de mi esposa, pero recién até cabos. Todas las ventanas de la casa estaban abiertas cuando arribamos. No creo que esta residencia esté vacía porque la hayan embargado”, contó Kevin Hansen.

Llamada a la Policía

Mientras cortaba el césped del patio trasero, sintió un nauseabundo olor. “Sentí un fuerte olor a muerte. Las ventanas permanecen abiertas. Y hay moscas en el interior: me asomé cuando estaba preparando la cámara. Voy a ser honesto, cortaré el pasto y saldré de aquí. El olor me descompone”, expresó el youtuber ante cámaras.

Hansen estaba muy preocupado. Terminó su trabajo y se retiró del lugar para llamar a las autoridades. Tras aportar su testimonio, la policía ingresó a la vivienda y revisaron cada espacio de la casa, confirmando las sospechas del youtuber.

“Me confirmaron que hay una persona sin vida adentro (en una habitación). Todo lo que sé hasta ahora es que se convirtió en una probable escena de crimen, como cada vez que ocurre algo así. Puede que haya muerto por causas naturales, aunque no se sabe”, añadió Hansen.

“Mi corazón está con los familiares de esta persona y con todos los que la quisieron. Es lo único que puedo decir”, contó el hombre que tuvo que firmar algunos papeles ante la Policía y luego pudo retirarse del lugar.