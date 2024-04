Una experta causó asombro en las redes sociales al revelar un beneficio sorprendente del shampoo anticaspa. La Dra. Shereene Idriss, dermatóloga certificada establecida en Nueva York, compartió sus conocimientos en un video subido a TikTok que superó las 4 millones de visitas. En el registro, destacó que el mencionado producto no solo es eficaz contra la caspa, sino que también puede ser excelente para combatir la caída del cabello.

El ingrediente clave en estos shampoos es el ketoconazol, un antifúngico utilizado para tratar la caspa. Según la especialista, este componente no solo mantiene el cuero cabelludo limpio y saludable, pues también posee propiedades antiandrogénicas que pueden contrarrestar la testosterona relacionada con la pérdida de cabello.

Aunque el ketoconazol no se promociona como una solución para la caída del cabello, algunos expertos han encontrado que es efectivo para estimular el crecimiento capilar, especialmente en casos de calvicie de patrón masculino, recomendando su uso constante para obtener resultados significativos.

El shampoo anticaspa preferido por la Dra. Idriss es el de la marca Nizoral, que contiene un 1% de ketoconazol. Aunque aclara que la dosis recetada suele ser del 2%, enfatiza que algo es mejor que nada.

Para aquellos interesados en probar este método, la dermatóloga ofrece una sencilla rutina: aplicar el champú en el cuero cabelludo, masajearlo y dejarlo actuar durante al menos cinco o diez minutos antes de continuar con la rutina habitual de ducha.

La reacción de los usuarios

En los comentarios del video, los espectadores compartieron rápidamente sus propias experiencias utilizando shampoo anticaspa. Aunque algunos elogiaron sus beneficios, otros advirtieron sobre algunos efectos secundarios no deseados.

“Tenía un patrón femenino de calvicie y un dermatólogo lo recomendó y me ayudó”, señaló un internauta. “Lo he usado... menos pelo en las almohadas y en el piso”, escribió otro.

“Cada vez que uso nizoral encuentro que se me cae mucho el cabello. Ya nunca toco esas cosas. Solo si está muy seco y es absolutamente necesario. No tengo idea de por qué a mí me hace lo contrario”, confesó un tercero, mientras que un cuarto dijo: “Siento que comencé a perder cabello después de usar nizoral”.

