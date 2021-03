Robyn Germyn es una influencer de Estados Unidos que causó furor en redes sociales por animar a la gente a aceptar a sí misma con todos sus defectos y virtudes. La también actriz, modelo y activista se volvió viral al mostrarse el pasado 16 de febrero al natural, es decir, como se ve frente al espejo desde que le diagnosticaron alopecia areata, una enfermedad que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barbilla.

Sin la peluca que suele usar para ocultar su condición, Germyn enseña a sus seguidores la pérdida de su cabello para recordarles que nadie es perfecto, ni siquiera aquellos que aparecen en Instagram , TikTok y otras conocidas plataformas de Internet. “En este mundo de las redes sociales que nos empuja a mostrarnos como seres perfectos, recuerdo que está bien no estar del todo bien. ¡Eres igual de digno y hermoso en ambos sentidos!”, escribió como descripción del video viral que acumula millones de reproducciones a la fecha.

El video viral dejó una impresión positiva entre las personas que lo vieron, quienes no dudaron en expresarle su apoyo y celebrar su valentía. Pero esto es solo fue la punta del iceberg para Germyn ya que dedica sus esfuerzos para “despertar conciencia sobre la alopecia y abogar por la abolición de los estándares de belleza surrealista a lo largo de los años”, especialmente desde que su mensaje de empoderamiento se volvió tendencia y no tuvo más que palabras de agradecimiento para todos los que la apoyaron.

“¡Comencé mi día con más de un millón de vistas en mi reel! Estoy muy agradecida y realmente me siento en la luna de pensar que muchas personas han visto ese video. Un millón de personas han visto mi mensaje y, con suerte, han ido sintiéndose inspiradas y empoderadas. El viaje de tener algo que te haga ‘diferente’ no siempre es fácil, pero una y otra vez se me muestra lo importante que es abrazar lo que se nos dio”, escribió la influencer estadounidense en una posterior publicación de Instagram .

Germyn ha estado documentado su travesía con la alopecia areata después que enterarse hace nueve años que la padece. De acuerdo al portal Yahoo! Style, este trastorno autoinmune afecta a aproximadamente el dos por ciento de la población mundial de alguna forma a lo largo de su vida al causar pérdida del cabello en el cuero cabelludo y el cuerpo dejando parches de calvicie aleatorios, los mismos que pueden causar una tremenda angustia emocional y psicológica tanto a varones como mujeres.