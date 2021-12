El profesor de física Vinod Menon no acostumbra a recibir correo en el trabajo, así que cuando el City College of New York regresó a las clases presenciales este semestre, fue recibido con un poco de correo basura y una caja de cartón magullada y que le llamó la atención en un principio.

Menon, presidente del Departamento de Física del City College, al principio pensó que se trataba de un regalo enviado por uno de sus exalumnos, pero cuando abrió la caja de cartón el pasado 1 de septiembre, halló algo totalmente inesperado: varios fajos de billetes, 180 mil dólares en total.

“Nunca había visto este tipo de dinero en la vida real en efectivo”, contó Menon a la cadena CNN. “Nunca lo había visto excepto en películas, así que sí, estaba en shock y no sabía cómo reaccionar”.

El misterioso donante

Al interior de la caja había una carta sin firmar que explicaba que el donante de la suma se graduó “hace mucho” de The City College of New York con una doble especialización en Física y Matemáticas, luego obtuvo una maestría en Física allí y luego obtuvo un doble doctorado en Física y Astronomía.

“Suponiendo que tenga un poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: la excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en el City College (y Stuyvesant High School), me dio la base para seguir desarrollándome”, se lee en la carta.

La caja de cartón pesaba cerca de 2 kilos, el costo del envío fue de US$90,8 y fue remitida desde Pensacola, en Florida. Se entregó al City College de Nueva York el 12 de noviembre de 2020, mucho después de que la escuela se trasladara a la enseñanza remota en marzo debido a la pandemia.

Vinod Menon, presidente del departamento de física del City College de Nueva York. (Foto: ABC7NY)

El objetivo del regalo

“Ver el dinero fue un shock. Leer la carta realmente me enorgulleció y me hizo feliz de pertenecer a esta institución, lo que realmente marcó una diferencia en la vida de esa persona”, dijo Menon.

La carta pedía que el dinero se utilizara para ayudar a los estudiantes de tercer y cuarto año que también se especializan en Física y Matemáticas y que necesitan apoyo financiero para continuar sus estudios.

Menon dijo que cuando se dio cuenta de cuánto dinero tenía la caja, llamó al Decano de Ciencias de inmediato y se comunicaron con la policía del campus y el departamento que maneja los regalos.

Antes de que el City College de Nueva York pudiera aceptar el dinero como una donación, los funcionarios tenían que asegurarse de que no fuera producto de algún tipo de actividad ilícita.

Los investigadores de la casa de estudios, el Departamento de Policía de Nueva York, el Servicio Postal de EE.UU., el FBI y el Departamento del Tesoro confirmaron que los 180 mil dólares no eran ilegales.

No pudieron identificar al donante; había un nombre en el paquete, pero no coincidía con nadie en los registros de exalumnos de City College de Nueva York. La dirección del remitente tampoco resolvió el misterio, dijo Menon.

Honrarán el deseo del donante

Una vez que se confirmó que el regalo procedía de una vía legítima, la junta directiva de la casa de estudios votó por unanimidad para aceptar la donación. Menon reveló que su departamento va a honrar el deseo del donante anónimo de otorgar dos becas completas cada año.

La matrícula en City College de Nueva York es de cerca de US$ 7.500 por año, por lo que la donación financiará las becas durante una década, contó el profesor Menon.