Cuando imaginamos a una persona con demencia, lo primero que se nos viene a la mente es alguien que, progresivamente, pierde la memoria, hasta olvidar hacer las cosas más básicas, pero qué pensarías si te contamos de una mujer con este mal que, aunque no lo creas, es capaz de tocar a la perfección sonatas clásicas en piano, pues esta mujer se llama Elaine Lebar quien se ha vuelto la nueva estrella de TkTok.

Nuestra protagonista tiene 95 años, padece de “demencia significativa” y, pese a que este mal deteriora su cerebro a pasos acelerados, puede tocar con destreza piezas maestras de autores como de Debussy, Chopin e, incluso, Beethoven.

La historia de la mujer de Massachusetts, Estados Unidos, comenzó cuando su hija Randi decidió grabarla luego de ser trasladada a un centro de cuidado de la memoria ubicado cerca de su casa en Sagamore, pero fue durante la pandemia del coronavirus cuando se dio cuenta que hacer esto podría ser terapéutico para su madre.

La llegada de Elaine al estrellato

Al ser contactada por USA Today, Randi comentó: “con el confinamiento por la pandemia, de repente, no pude visitarla, solo podía verla a través de una ventana. En un momento solo dije, ‘necesito ponerle cara a estas personas que estaban encerradas sin voz’”.

En ese momento, acudió a su canal de TikTok (@orifbone) para compartir, primeramente, las primeras grabaciones que hizo a su madre desplegando su talento para la música, pero cuando un seguidor le pidió el tercer movimiento de la Sonata Claro de Luna la magia ocurrió.

“Recuerdo que lo publiqué por la mañana y mi teléfono comenzó a explotar. Ni siquiera podía abrir TikTok porque se bloqueaba cada vez que intentaba abrirlo. Para esa noche, ese video tenía cuatro millones y medio de visitas. El resto es historia”, recordó Randi.

La música, la pasión de Elaine

Elaine comenzó a tocar el piano cuando era tan solo una niña, podía leer música a primera vista, además de poseer un oído casi perfecto para la música, al punto que obtuvo una licenciatura en el Conservatorio de Música de Brooklyn; tiempo después consiguió una maestría en pedagogía musical en la Universidad de Missouri, fue en esta casa de estudios donde conoció a su esposo con quien tuvo tres hijos y se dedicó, exclusivamente, a la maternidad.

Pero, ser mamá no la alejó de la música: “cuando era niña, mis padres eran normales, siempre supe que mi madre tenía esa increíble habilidad para la música, pero no me di cuenta de lo especial que era hasta más tarde en la vida”.

Generando conciencia sobre la demencia

Por ello, cuando tomó conciencia de esto, cuando publicó los videos de su madre con demencia refugiándose en la música, comenzó a promover educación sobre la demencia, sobre los efectos positivos de la musicoterapia: “había un cuadro completo de musicoterapeutas que intervinieron ¿no es mágico lo que la música puede hacer, incluso, con una enfermedad cerebral bastante debilitante?”

“Si la ves lejos del piano, es una viejita perdida con demencia que no sabe dónde está ni a donde va; realmente, quería que la gente entendiera, no te rindas con estas personas, es posible que todavía tengan algo muy real que ofrecer al mundo”, dijo emocionada a USA Today.

Sus seguidores celebran sus 95 años

Su fama en TikTok hizo que cuando cumplió 95 años, Elaine recibiera más de 50 tarjetas de sus más fervorosos seguidores: “ella tiene la fama ahora que nunca habría tenido en sus primeros años. Nunca se sabe”, sentenció.